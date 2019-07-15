Педагоги из разных стран обсудят на Иссык-Куле развитие креативности детей

На Иссык-Куле пройдет Международная научно-практическая конференция "Поддержка и развитие креативности детей как фактор модернизации образования". Об этом сообщает пресс-служба МОН КР.

Конференция организована Министерством образования и науки КР и Республиканским центром детства и юношества "Сейтек" при МОН КР в рамках Международного этно-карнавала "Иссык-Куль собирает друзей".

В мероприятии примут участие депутаты Жогорку Кенеша, послы зарубежных государств, аккредитованные в КР, педагоги и научные деятели России, Казахстана, Польши, Литвы, Турции, Узбекистана, Белоруссии и всех областей Кыргызстана, а также представители министерств и ведомств, международных и неправительственных организаций, учредители и члены Евразийской Ассоциации ДОД, руководители и педагоги организаций дополнительного образования детей и молодежи КР.