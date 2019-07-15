Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Финпол внес еще свыше 17 млн сомов на "коррупционный" счет

110  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 17 миллионов 311 тысяч 895 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

На сегодняшний день общая сумма средств, поступивших на Единый депозитный счет со стороны ГСБЭП, составила 755 миллионов 752 тысячи 907 сомов.

Перечисление средств произведено во исполнение постановления правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2018 года №298 "Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях".

В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями продолжаются соответствующие мероприятия по исполнению решения Совета безопасности КР "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года, а также тезисов президента КР С.Ш. Жээнбекова направленные на обеспечение внутренней экономической безопасности страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379881
Теги:
коррупция, президент, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, деньги, совбез, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  