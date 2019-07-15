Финпол внес еще свыше 17 млн сомов на "коррупционный" счет

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 17 миллионов 311 тысяч 895 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

На сегодняшний день общая сумма средств, поступивших на Единый депозитный счет со стороны ГСБЭП, составила 755 миллионов 752 тысячи 907 сомов.

Перечисление средств произведено во исполнение постановления правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2018 года №298 "Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях".

В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями продолжаются соответствующие мероприятия по исполнению решения Совета безопасности КР "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года, а также тезисов президента КР С.Ш. Жээнбекова направленные на обеспечение внутренней экономической безопасности страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений.