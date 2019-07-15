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Ыргал Кадыралиева должна выплатить 50 тысяч сомов депутату

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- Екатерина Улитина
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Экс-депутат Жогорку Кенеша Ыргал Кадыралиева должна выплатить в качестве моральной компенсации 50 тысяч сомов в пользу депутата ЖК Сагындыка Келдибаева. Решение принял Ленинский суд Бишкека, сообщают отечественные СМИ.

Ыргал Кадыралиева в комментарии VB.KG сообщила, что пока не ознакомилась с решением суда. После того, как изучит его, сможет дать комментарий по этому вопросу.

Напомним, Сагындык Келдибаев обратился в суд после того как бывшая народная избранница заявила на пресс-конференции, что у Келдибаева имеется гражданство другого государства.

Депутат обратился потребовал через суд у Ыргал Кадыралиевой 7 млн сомов, однако суд назначил компенсацию в 50 тысяч сомов.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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URL: https://www.vb.kg/379885
Теги:
суд, гражданство, Кыргызстан, компенсация, Ыргал Кадыралиева
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