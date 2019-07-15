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В Бишкеке "нидноуеры" изготовили бионический протез руки

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- Светлана Лаптева
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Впервые в Кыргызстане состоялся Мейкатон Бишкек (от слова делать, делатели), где изобретатели - мейкеры собирали прототипы технических решений для детей с инвалидностью. Мейкатон получился региональным, кроме команд из Бишкека, в нем приняли участие команды Казахстана и Таджикистана.

Организаторы мероприятия – неправительственная организация "Решения для устойчивого развития" рассказали, что мейкатон – это платформа, где сообщество изобретателей-мейкеров, используя современные технологии, смекалку, решают реальные жизненные трудности детей с инвалидностью и их ближайшего окружения.

Людей, понимающих нужды детей с инвалидностью – в этой среде называют нидноуеры (need knowers).

Особенность мейкатона в том, что при разработке прототипов инженерам помогают реальные дети с инвалидностью и их родители, для которых и будут сделаны эти устройства и подарены в конце мейкатона. После проведения мероприятия механизмы, созданные в процессе работы, могут стать реальными и полезными изобретениями для более широкого круга людей, а команда мейкеров - социальными предпринимателями с успешным стартапом.

- По сути это мозговой штурм в 72 часа, с практической реализацией идеи для конкретного человека. Мы заранее встретились с детьми с ЛОВЗ 7 июня. ( этот этап назывался "при-ТОМ", которым нужна помощь. Узнали из нужды. И затем уже предложили свои решения. – рассказывают участники команд.

Цель мейкатона – создать прототипы – образцы каких-то моделей. Механизмомв, удобные в использовании, простые в изготовлении и доступные по цене, для того чтобы дети с инвалидностью легче адаптировались в обществе, и на организацию их полноценной жизни.

Организаторы рассказали, что участниками Мейкатона могут быть все желающие: инженеры, студенты, команды айтишников, сами ЛОВЗ. Они собираются в команды ивыполняют тот или иной заказ. От идеи до презентации.

Самым успешной жюри признали работу команды MedEngineering из Казахстана, которая собрала экзоскелет для Дастана, который был прикован к инвалидному креслу 10 лет. Во время презентации команды он смог сделать первые шаги за долгое время.

Второе место досталось команде Genesis Bionics из Бишкека. Она разработала первый бионический протез руки в Кыргызской Республике. Айдана продемонстрировала как сжимает и разжимает руку перед жюри и зрителями Мейкатона.

Третье место заняла команда Enactus KNU, предоставив перед жюри прочные и доступные трости для слепых и слабовидящих людей.

Мейкатон реализуется ОФ Fair & Sustainable Development Solutions в сотрудничестве с Association of Social Entrepreneurs of Kyrgyzstan; а также, частично финансируется в рамках государственного социального заказа Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Примечание:

На сегодняшний день в Кыргызстане проживают более 30 тысяч детей с инвалидностью (ДсИ), которые являются особенно уязвимы к стигматизации и дискриминации и часто изолируются от остального общества. В большинстве случаев, их предпочитают не учитывать в статистических данных, и таким образом, они превращаются в "невидимок" для лиц, отвечающих за принятие решений, для поставщиков услуг и общественности. ДсИ часто сталкиваются с многочисленными нарушениями своих прав


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URL: https://www.vb.kg/379886
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