Расследование ДТП с участием сына депутата передали в Следственную службу

Расследование ДТП с участием сына депутата ЖК Темирланом Токобековым теперь будет расследовать Следственная служба Иссык-Кульской области. О передачи дела VB.KG сообщили в УВД области.

- Дело передано в Следственную службу, там перепроверяют данные полученные ранее. Со дня на день ожидаются результаты экспертизы, которые покажут с какой скоростью двигались автомобили перед столкновением, были ли нарушены правила дорожного движения, - рассказали в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Силовики не исключают, что BMW мог двигаться со скоростью выше разрешенной. Однако, официальное заключение может быть озвучено только после завершения экспертизы.

Кроме того, у следствия не сохранилось записей с автомобильных регистраторов, которые были установлены в автомобилях. Оборудование оказалось неисправным после столкновения.

- Однако в нашем распоряжении есть свидетельские показания, записи с других камер, - добавили в УВД области.

Напомним, под утро 7 июля вблизи города Чолпон-Ата столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль марки Lexus. По фотографиям с места ДТП видно, что удар пришелся в бок легковушки. Трое пассажиров и водитель находившиеся внутри погибли.

Позже выяснилось, что BMW, стоимостью от нескольких десятков до сотни тысяч долларов принадлежит 25-летнему сыну депутата ЖК Алиярбека Абжалиева, Темирлану Токобекову. Токобеков является депутатом Бишкекского городского кенеша. По данным из источников в правоохранительных органах, в момент совершения ДТП он находился на пассажирском сидении, машиной управлял его друг.

Позже в СМИ обратился деловой партнер Темирлана Токобекова Сухраб Жармухамедов, заявив, что именно он является настоящим владельцем машины.