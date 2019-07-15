Лунное затмение: Астролог Рязанцев советует кыргызстанцам быть сдержаннее

Очень скоро, точнее в ночь на 17 июля, жители планеты станут свидетелями лунного затмения. Его смогут увидеть жители большей части Европы, Азии, Австралии, Африки, Юго-Востока Северной Америки и Южной Америки.

По данным СМИ, полутеневое затмение начнется 16 июля в 21.43 часов по московскому времени, когда Луна коснется земной полутени. Оно будет плохо различимо невооруженным глазом, но по мере приближения спутника к краю земной тени, потемнение станет более заметным. В 23.01 часов по м. в. Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени, это будет начало частного затмения, Луна начнет погружение в тень Земли.

Максимальная фаза наступит в 00.31 часов по м. в. 17 июля, когда чуть больше половины диска Луны окажется в южной части земной тени. Эта фаза продлится до 2.00 часов, пока Луна полностью не выйдет из полутени. В 3.17 часов наступит конец затмения.

Астрологи пишут, что лунное затмение влияет на поведение людей и чаще всего в отрицательную сторону. По их словам, в это время кто-то становится агрессивным, а кто-то разочаровывается в своей жизни и впадает в острую депрессию.

Редакция VB.KG обратилась по этому поводу к отечественному астрологу Андрею Рязанцову, который пояснил, что лунное затмение чаще всего касается сферы личных отношении.

- Вот допустим 3 июня этого года прошло солнечное затмение, которое больше связано именно со сферой профессионального характера. А луна больше отвечает за сферу личных отношений. То есть в принципе лунное затмение повлияет на эмоциональные перепады, а значит скажется на самочувствии. В частности, это затмение может сказаться на суставах, желудке, кстати, следует быть крайне осторожным с употреблением еды, желательно не переедать и не употреблять продукты, которые малознакомы, - сказал Рязанцев.

В то же время астролог отметил, что предстоящее лунное затмение несет и положительные моменты.

- Это хороший день от для избавление вредных привязанностей и вредных привычек. Это прекрасное время для того, чтобы провести ревизию в доме, допустим, избавиться от вещей, которые копились долгое время. То есть избавиться от груза, который тяготит, который, в общем-то, захламляет жизнь. Ну в крайнем случае можно начать с 1 августа. Если раньше у вас было какое-то намерение, к примеру, бросить курить, пить или еще что-то, то это отложенное желание можно начать реализовывать с 18 июля. Потому что как раз ретроградный меркурий движется с 8 июля по 1 августа, а это благоприятствует для реализации отложенных намерений. Вот с новыми намерениями могут возникать пробуксовки и проволочки. Новые планы могут немного зависать со своей реализацией до 1 августа. Если возникнут новые и свежие идеи, то не спешите с 17 июля их реализовывать, а продумайте все до 1 августа, после которого их можно будет вполне осуществить. Потому что будет уже энергия растущей луны и кроме того с 1 августа меркурий переходит в прямое движение, а это значит, то что зависало вполне может начаться осуществляться, - отметил он.

Также это замечательный период для переосмысления своей жизни.

- Как я уже говорил, в этот день не желательны кардинальные перемены в личных отношениях, поскольку можно в порыве чувств сказать и сделать то, что приведёт к крайне негативным последствиям. Но это хорошее время для того, чтобы проанализировать, что происходит с собой, что происходит вокруг, с семьей, с близкими отношениями. И посмотреть на эту ситуацию как бы со стороны. Кстати, этот период переосмысления продлится и после затмения. Вся это неделя будет напряженной, я советую быть осторожными в личных отношениях, а после будут уже благоприятные моменты. С 1 августа ретроградное движение меркурия закончится. И с этого периода можно будет приступать к кардинальному преобразованию в жизни. Это ремонт в доме, перестройка отношении, в семье, в дружеских отношениях. Но в эти дни желательно конечно воздержаться от резких эмоции, потому что они могут оказаться, как я уже говорил, разрушительными, - уточнил еще раз Андрей Рязанцев.