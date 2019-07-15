Стоимость ремонта дороги Балыкчи-Корумду возросла до 8 млрд 785 млн сомов

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с ходом строительства объездной дороги города Балыкчы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, глава Правительства осмотрел участки, где ведутся строительные работы, пообщался с представителями подрядных организаций и местными жителями.

Министр транспорта и дорог Кыргызской Республики Жанат Бейшенов сообщил, что на данный момент, в соответствии с проектом реконструкции автодороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду, на объездной дороге города Балыкчы идет строительство искусственных сооружений, устройство коммуникаций и прокладка водопропускных труб.

По его словам, на строительство объездной дороги требуется порядка 500 млн сомов, которые не были предусмотрены в предварительном проекте реконструкции автодороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду.

Министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов отметил, что стоимость реконструкции автодороги возросла до 8 млрд 785 млн сомов от первоначального плана в 6 млрд 803 млн сомов.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что несмотря на то, что проект реконструкции автодороги не учитывал подобных значительных расходов, необходимые для завершения строительства объездной автодороги средства будут изысканы.

"Реконструкция этой важной автодороги была начата без соответствующих расчётов и проекта, без подкреплённых источников финансирования. Последствия такого решения ложатся тяжёлым бременем на бюджет страны и по сей день. Однако, Правительство найдет необходимые средства для того, чтобы завершить строительство указанной автодороги в текущем году", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев и поблагодарил местных жителей за терпение.

Глава Правительства поручил обеспечить качественное завершение всех строительных работ в строгом соответствии с установленным планом.