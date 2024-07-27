В Бишкеке начали капитальный ремонт улицы Раззакова

В городе Бишкек начали капитальный ремонт дороги по улице Раззакова от улицы Фрунзе и до улицы Баетова.
Работы проводятся подрядной организацией "Логис" муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис".
Так, будет отремонтирована дорога и тротуары с обеих сторон, также планируется установить ирригационную систему.
На сегодняшний день завершены работы по кирковке старого асфальта и демонтажные работы.
Специалисты завершают работы по установке ирригационной системы и устанавливают тротуарные бордюры.