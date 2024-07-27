Адепты запрещенных течений. Как остановить рост радикализма в КР?

В последнее время в Кыргызстане и в соседних государствах все чаще задерживают представителей радикальных (экстремистких) религиозных организаций. Речь идет о движениях "Хизб ут-Тахрир" и "Йакын Инкар". ГКНБ КР выявляет целые села радикалов. Много наших граждан и среди завербованных террористами в ИГИЛ и других запрещенных течениях. Что же толкает людей в сети вербовщиков и что должно предпринять государство, чтобы минимизировать подобную тенденцию?

Новые способы вербовки

Как отметил редакции VB.KG экс-заместитель директор Государственной комиссии по делам религий КР, эксперт в сфере религии Канатбек Мурзахалилов, в последнее время в Кыргызстане, действительно, идет значительный рост различных экстремистских организаций. Хотя после сирийского конфликта, ухода ИГИЛ в подполье, эти вопросы пошли на убыль.

"Сейчас вновь идет тенденция к увеличению. Задерживаются члены "Хизб ут-Тахрир" и "Йакын Инкар". Стоит отдать дань уважения Госкомитету нацбезопасности, которые выявляют и нейтрализуют подобные "спящие ячейки", что значительно уменьшает их присутствие в Кыргызстане. После известных событий в российском "Крокус Сити", терактов в ряде европейских стран, террористические ячейки активизировали свою деятельность и в Центральной Азии. По сравнению с 2000-ми годами подобные радикальные организации изменили методы работы. Если раньше они привлекали в свои ряды через листовки, специальную литературу и походы по местным жителям, сейчас вербуют в мессенджерах и соцсетях с использованием различных психологических приемов. Используют и ресурсы YouTube. На этой площадке идут проповеди различных лжебогословов, на которые попадается молодежь. В итоге неокрепшие умы становятся адептами их организаций", - подчеркивает Мурзахалилов.

По его словам, особые усилия эмиссары направляют на женщины и молодежь. Об этом свидетельствуют недавние события на юге страны с поджогом государственного флага.

"Это наглядно показало, как растет уровень радикализации общества в республике. Эмиссары действуют среди социально незащищенных слоев населения, аргументируя временные трудности, социальные неравенства безработицу тем, что если они установят халифат, подобные проблемы, в том числе с коррупцией, уйдут. Необразованные представители общества попадают на эти заверения и интегрируются в организацию. Хотя богословы в подобных организациях вольно интерпретирует различные хадисы и привлекают своих сторонников ложными идеями. Тем более, на фоне (что неплохо) повышения уровня религиозности по республике и в Средней Азии, в целом",- уверен эксперт.

Чтобы решить проблему, государство должно взять в свои руки религиозную и духовную работу.

"Сейчас действуют госпрограммы и концепция в религиозной сфере, но существуют проблемы в их реализации. К тому же, ДУМК, как духовный орган управления мусульман, должен действовать в одном ключе с государством. Арестами и запретами, к сожалению, проблему не решить, только тесно работать в тех локациях, где уровень радикализма высок. ДУМК уже начал потихоньку активизировать подобную деятельность: встречаться с имамами традиционного ислама, общинами и так далее. Но работу надо усилить еще больше, а также повысить уровень информативности - разъяснять людям суть и негативные последствия интеграции в подобные запрещенные организации", - считает Мурзахалилов.

Эксперт напомнил, что в настоящее время в Кыргызстане насчитывается более 20 организаций, признанных экстремистскими и террористкими.

"Две из них имеют корни в Кыргызстане: "Йакын Инкар", вышедший из "Хизб ут-Тахрир", и "Жашуль магни", активно действовавшая в КР в 2009-2010 годах. В настоящее время движение прекратило свою работу. Первая же существует и продолжает вербовать в свои ряды сторонников. Опасность в том, что все радикальные движения не признают светский строй и демократическую систему. Они нацелены на создание халифата, основанного на принципах шариата. Людей в эти организации толкает, прежде всего, низкий уровень образования, упадок знаний. Общество маргинализируется и находит свои воззрения в подобных течениях. Поэтому, основную работу, нацеленную на профилактику и минимизацию подобных радикальных течений в стране, государство должно направить на повышение образованности граждан и молодежи", - сказал Мурзахалилов.

Коснулся эксперт и вопроса наличия различных незарегистрированных религиозных учреждений, которые открываются по всей республике.

"Есть положения, которые должны быть соблюдены при открытии подобных медресе. Незнание закона не освобождает от ответственности. Тем более, есть риски, насколько идеи в таких заведениях отвечают стандартам традиционного ислама? В целом же, чтобы минимизировать и искоренить эту проблему, необходимо срочно привести религиозную сферу в порядок. Особая роль в этом отводится ДУМК и Госкомиссии по делам религий. Без этого проблему не решить", - заключил Канатбек Мурзахалилов.

"Кто отделяется, отделяется ко дну"

Пропагандируемые подобными радикальными религиозными течениями идеи вносят смуту в ислам, уверено духовенство. Как отметил VB.KG глава Духовного совета муфтиев России Альбир Крганов, ислам – религия четкого порядка и дисциплины. Об этом еще говорилось во времена пророка. Мусульмане должны быть всегда готовы к войне с шайтаном, везде должна быть собранность. Об этом говорится и в Коране. Работать мусульманское общество должно под куполом единения республики Кыргызстан.

"Даже если ты выучил весь Коран и одел очень большую чалму, это не означает, что ты должен быть в отрыве от всех, проповедовать свое. Должен быть порядок, говорил пророк Мухаммад. То, что частные люди строят мечети, это хорошо. Я в этом вижу социальную ответственность. Просто есть люди, которые ошибочно думают, что раз он ее построил, то может в ней командовать. Когда ты что-то делаешь ради довольствия Всевышнего, то сделали и забудь. Всевышний за это тебе воздаст. А если ты пытаешься таким образом вкладывать деньги и играть религиозными темами, ты допускаешь большую ошибку. Не может быть в законодательстве место для частных мечетей или частных учебных заведений. Они должны быть интегрированы в единую структуру муфтията Кыргызстана. Так происходят по всему СНГ", - поделился Крганов.

Глава Духовного совета муфтиев РФ подчеркнул, что ислам один.

"Почему так произошло, что вы как-то обособились, придумали себе отдельное название, символы. Раз вы отделены, правоохранительные органы к вам меры и предпринимают. Еще пророк Мухаммад говорил, если вы на один карыш отдалитесь от мусульман общего джамаата, то Всевышний с вас снимает узду мусульманства. "Кто отделяется, отделяется ко дну". Если у тебя есть соответствующие знания, приди в муфтият, получи разрешение вести проповедь в мечети или уроки в медресе. А они хотят отдельно. Ты. получается, ведешь себя не как мусульманин, а хочешь показать свою гордыню. А это уже от шайтана. Ислам – коллективная религия. Всевышний нам ее создал, пророк Мухаммед определил и по сунне его мы должны жить. Неудивительно, что у мусульман и государства возникают вопросы. С точки зрения Богословия уже здесь ошибка. Вносить смуту в мусульманское сообщество никому нельзя", - резюмировал Альбир Крганов.

Корень - в психологии

Однако, помимо духовных заблуждений, существуют и психологические проблемы, толкающие людей в радикальные и экстремистские религиозные организации. По словам клинического психолога Аллы Клеваковой, лежат они в семье.

"Это, в первую очередь, нарушение структуры семьи. Когда отец не занимает лидирующую позицию, либо в семье нет отца. Ребенок растет, ему нужен лидер, на которого он будет полагаться. А лидеры в экстремистских группах достаточно харизматичны. Образ отца переносится на этого лидера и человек следует его установкам. Это касается не только молодежи, но и зрелых людей с непроработанными детскими травмами. В целом же их сторонниками становится молодежь до 25 лет с низкой самооценкой, те которые не умеют терпеливо достигать цели, а хотят это делать быстро, кому-то что-то доказать. Также в вовлечение в подобные экстремистские организации толкает высокий уровень агрессии. Это хорошо видно на примере с недавним сожжением государственного флага на юге КР. Наша психика так устроена, что все, что не было пережито, те агрессивные подавленные импульсы ребенка родителями, когда ребенок нужен удобным, вся агрессивная тенденция, которая не была проявлена по адресу, в подростковом возрасте будет разворачиваться на социум. И это будет иметь разные проявления от поджогов флага до примыкания к радикальным группировкам", - рассказала VB.KG Алла Клевакова.

По ее словам, отец и мать в малом возрасте – весь мир. Они показывают ребенку, опасен или безопасен мир, можно ли ему доверять или надо мстить и защищаться.

"Если ребенку в детстве показали, что мир небезопасен, что с ним нужно бороться, то он будет это транслировать в более взрослом возрасте. Тем более сейчас при доступности информации в Интернете. А когда нет авторитетов в семье, дети будут их искать вовне. И они найдут. В целом же, в такие организации попадают чаще те, у кого не сформировалась эмпатия к другому человеку, нарцистические и психопатические личности. Но они часто не осознают этого", - пояснила клинический психолог.

По ее мнению, мининимизировать такую тенденцию можно только психогигиеной семьи, а также внедрением психообразования на уровне школ. Причем не только для детей, но и для родителей.

"Сейчас много неуверенных в себе детей, с невропатическими нарушениями. А все потому, то сами родители с расшатанной нервной системой, так как заняты постоянным поиском денег. Все крутиться вокруг любви. И вербовщики этим психологической потребностью активно пользуются",- заключила Алла Клевакова.