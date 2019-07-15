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В акимиатах Бишкека заработали центры бесплатной юридической помощи

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- ВБ
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Мэрия столицы в партнерстве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), министерством юстиции КР и Адвокатурой открыли четыре центра по предоставлению населению города Бишкек бесплатной гарантированной государством консультационно-правовой помощи. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По данным пресс-службы, в помещениях, предоставленных районными администрациями Бишкека, адвокаты будут предоставлять безвозмездные правовые консультации по вопросам доступа к социальным услугам, разрешения земельных споров, а также по вопросам ответственности за различные правонарушения.

"Центры позволят консолидировать совместные усилия мэрии Бишкека с адвокатским сообществом, министерством юстиции и партнерами из гражданского сектора по охране и защите от семейного насилия, обеспечению общественного порядка, снижения уровня преступности. Защита детей и женщин, создание условий для реализации законных прав и интересов каждого горожанина и безопасной среды для жизни каждого является главным приоритетом мэрии города Бишкек", - говорится в сообщении мэрии столицы.


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URL: https://www.vb.kg/379899
Теги:
благотворительность, Юридическая практика, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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