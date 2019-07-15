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Задержаны подозреваемые в краже ящика для пожертвований из мечети

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- ВБ
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Сотрудниками милиции ОВД Ыссык-Атинского района в рамках проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые лица в краже ящика для пожертвований во дворе мечети в селе Милянфан. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, ими оказались житель Таласской области К.А. 1998 года рождения и житель Бишкек О.И. 1996 года рождения.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Ысык-Атинского района по признакам преступления, предусмотренного ст. 200 "Кража" УК Кыргызской Республики.

Задержанные водворены в ИВС.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 июля текущего года в селе Милянфан Ысык-Атинского района во дворе мечети неизвестные украли ящик для пожертвований.


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URL: https://www.vb.kg/379900
Теги:
благотворительность, кража, мечеть, Чуйская область, ГУВД, ИВС
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Комментарии
Беко кожобеков
15.07.2019, 15:04

Уят эу таласстыктар,митингке чыккандан коро ушундай уурунарды тарбиялап алсанар

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