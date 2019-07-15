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ДТП с участием сына депутата. Водитель рассказал подробности аварии (видео)

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- Екатерина Улитина
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Водитель, который сидел за рулем внедорожника BMW X7 Элдияр Халмурзаев рассказал как произошло ДТП, в результате которого погибли 4 человека. Видеоинтервью опубликовано на портале ring.

- Я, мой друг Темирлан и Азамат ехали в сторону Бишкека. Ехали по своей дороге. И внезапно выскочила машина. Я решил сманеврировать направо, на бездорожье, так он поехал по второй полосе, я не успел среагировать и мы врезались, - говорит Элдияр Халмурзаев.

По словам молодого человека, больше он ничего вспомнить не может. После столкновения сработала айр бак (подушка безопасности) и он на несколько минут потерял сознание. Когда пришел в себя, решил помочь друзьям и вышел из машины, но не смог идти и упал.

Кроме того, Элдияр Халмурзаев говорит, что в ту ночь они с друзьями ужинали в кафе. Он заказал мясо и воду с лимоном.

С какой скоростью ехал внедорожник перед столкновением молодой человек не уточнил. Он отметил, что машина принадлежит сервис центру BMW в Бишкеке.

Напомним, под утро 7 июля вблизи города Чолпон-Ата столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль марки Lexus. По фотографиям с места ДТП видно, что удар пришелся в бок легковушки. Трое пассажиров и водитель находившиеся внутри погибли.

Позже выяснилось, что BMW, стоимостью от нескольких десятков до сотни тысяч долларов принадлежит 25-летнему сыну депутата ЖК Алиярбека Абжалиева, Темирлану Токобекову. Токобеков является депутатом Бишкекского городского кенеша. По данным из источников в правоохранительных органах, в момент совершения ДТП он находился на пассажирском сидении, машиной управлял его друг.

Позже в СМИ обратился деловой партнер Темирлана Токобекова Сухраб Жармухамедов, заявив, что именно он является настоящим владельцем машины.


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URL: https://www.vb.kg/379905
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