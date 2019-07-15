Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызская судьба чеченца Махмуда Эсамбаева

471  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

15 июля исполнилось 95 лет со дня рождения народного артиста СССР, советского чеченского артиста балета, эстрадного танцовщика, артиста, хореографа и балетмейстера. Махмуда Эсамбаева. Его судьба и биография тесно связаны с Кыргызстаном, в котором он прожил многие годы.

Некоторые старожилы Бишкека, наверное, помнят яркие выступления этого уникального таланта в Кыргызском театре оперы и балета, солистом которого в 1946-1956 годах был Эсамбаев, встречались с ним на фрунзенских улицах, кто-то был даже лично знаком с этой незаурядной личностью. В нашу республику Махмуд Эсамбаев попал в трагический период депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию во время Великой Отечественной войны. К тому моменту он, уроженец Чеченской автономной области РСФСР, уже был не новичок на сцене. С дошкольного возраста плясал на свадьбах, куда его брала с собой мать, в 15 лет начал танцевать в Чечено-Ингушском государственном ансамбле песни и танца, в 19 лет - в Пятигорском театре музыкальной комедии. А с наступлением войны выступал во фронтовой концертной бригаде на передовой, на строительстве оборонительных сооружений, в военных госпиталях.

Когда началась депортация, Эсамбаев, находившийся на тот момент в Пятигорске, имел возможность остаться здесь. Однако он отверг это предложение и отправился вслед за близкими добровольно. В 1944-1946 годах руководил кружком народного танца и вел уроки бального танца в доме культуры поселка Ак-Тюз Кеминского района. А перейдя на работу в Кыргызский театр оперы и балета, исполнял главные партии в балетах "Лебединое озеро", "Бахчисарайский фонтан", "Спящая красавица", "Анар", "Красный мак". Всего на счету Эсамбаева здесь - более ста балетных партий. Так что, можно сказать, именно годы, проведенные в Кыргызстане, сыграли пешающую роль в творческой биографии Эсамбаева. Но и сам он внес значительный вклад в развитие театрального искусства КР, ее балетной школы. Позже Эсамбаев вспоминал: "Я благодарен киргизскому народу за то, что он на протяжении 12 лет давал мне возможность познать искусство балета. Я не могу вспомнить ни одного плохого дня в Киргизии". Эсамбаев стал первый первым танцовщиком в республике, которому присвоили звание народного артиста Киргизской ССР, в дальнейшем аналогичного звания его удостоили еще нескольких союзных республик.

Вернувшись в 1957 году на родину, Эсамбаев стал солистом филармонии Чечено-Ингушской АССР, а затем с семьей, которую также создал в Кыргызстане, перебрался в Москву. В составе труппы "Звёзды советского балета" посетил с гастролями страны Европы и Южной Америки, где имел большой успех. Обратившись к народному танцу, сформировал свой коллектив, создал первую в СССР сольную танцевальную программу "Танцы народов мира". Но и на пике славы Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, депутат Верховных Советов Чечено-Ингушской АССР, РСФСР и СССР, президент Международного союза деятелей эстрадного искусства и академик Международной академии танца Махмуд Эсамбаев никогда не порывал связей с родным для него Кыргызстаном. Бывал здесь, приезжал сюда с гастролями, охотно встречался с земляками-кыргызстанцами в Москве. Здесь же, на ее Даниловском мусульманском кладбище и был похоронен в январе 2000 года, покинув этот мир на 76-м году жизни.

В прошлом году в самом Грозном появилась улица Махмуда Эсамбаева. В нее переименовали прежнюю улицу Красных фронтовиков. Народ сразу же дал этому живописному уголку в центре столицы республики еще одно название, так гармонизирующееся и с творческой сущностью Эсамбаева, - чеченский Арбат. Ведь, обретая второе рождение, эта улица превратилась, как некогда московский Арбат, из автомобильной дороги в пешеходный бульвар. И стала еще одной местной достопримечательностью, центром новой зоны отдыха, куда отовсюду стекается народ. Как сообщалось в прессе, на реконструированном бульваре имени Махмуда Эсамбаева тротуарной и гранитной плиткой выложена площадь более 21 тысячи квадратных метров, посажено более 2,5 тысячи цветов, 180 деревьев лиственных и хвойных пород, установлено 70 торшеров, 120 скамеек. Неподалеку находятся, концертный зал, театр, в выходные дни этот столичный уголок станет, как заявлено, местом проведения массовых развлекательных мероприятий.

Имя Махмуда Эсамбаева увековечено не только в родной для него Чечне, где в селении Старые Атаги, откуда он родом, в его честь назвали школу, Дом культуры и улицу. В самом в Грозном, у здания Республиканского центра культуры и искусств, установили памятник ему, в Москве на Аллее славы открыли Звезду с его именем. Вот только в также родном для Эсамбаева Кыргызстане память о нем хранится пока лишь в сердцах благодарных зрителей и их потомков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379906
Теги:
балет, театр, Чечня, юбилей, Москва, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  