Кыргызская судьба чеченца Махмуда Эсамбаева

15 июля исполнилось 95 лет со дня рождения народного артиста СССР, советского чеченского артиста балета, эстрадного танцовщика, артиста, хореографа и балетмейстера. Махмуда Эсамбаева. Его судьба и биография тесно связаны с Кыргызстаном, в котором он прожил многие годы.

Некоторые старожилы Бишкека, наверное, помнят яркие выступления этого уникального таланта в Кыргызском театре оперы и балета, солистом которого в 1946-1956 годах был Эсамбаев, встречались с ним на фрунзенских улицах, кто-то был даже лично знаком с этой незаурядной личностью. В нашу республику Махмуд Эсамбаев попал в трагический период депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию во время Великой Отечественной войны. К тому моменту он, уроженец Чеченской автономной области РСФСР, уже был не новичок на сцене. С дошкольного возраста плясал на свадьбах, куда его брала с собой мать, в 15 лет начал танцевать в Чечено-Ингушском государственном ансамбле песни и танца, в 19 лет - в Пятигорском театре музыкальной комедии. А с наступлением войны выступал во фронтовой концертной бригаде на передовой, на строительстве оборонительных сооружений, в военных госпиталях.

Когда началась депортация, Эсамбаев, находившийся на тот момент в Пятигорске, имел возможность остаться здесь. Однако он отверг это предложение и отправился вслед за близкими добровольно. В 1944-1946 годах руководил кружком народного танца и вел уроки бального танца в доме культуры поселка Ак-Тюз Кеминского района. А перейдя на работу в Кыргызский театр оперы и балета, исполнял главные партии в балетах "Лебединое озеро", "Бахчисарайский фонтан", "Спящая красавица", "Анар", "Красный мак". Всего на счету Эсамбаева здесь - более ста балетных партий. Так что, можно сказать, именно годы, проведенные в Кыргызстане, сыграли пешающую роль в творческой биографии Эсамбаева. Но и сам он внес значительный вклад в развитие театрального искусства КР, ее балетной школы. Позже Эсамбаев вспоминал: "Я благодарен киргизскому народу за то, что он на протяжении 12 лет давал мне возможность познать искусство балета. Я не могу вспомнить ни одного плохого дня в Киргизии". Эсамбаев стал первый первым танцовщиком в республике, которому присвоили звание народного артиста Киргизской ССР, в дальнейшем аналогичного звания его удостоили еще нескольких союзных республик.

Вернувшись в 1957 году на родину, Эсамбаев стал солистом филармонии Чечено-Ингушской АССР, а затем с семьей, которую также создал в Кыргызстане, перебрался в Москву. В составе труппы "Звёзды советского балета" посетил с гастролями страны Европы и Южной Америки, где имел большой успех. Обратившись к народному танцу, сформировал свой коллектив, создал первую в СССР сольную танцевальную программу "Танцы народов мира". Но и на пике славы Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, депутат Верховных Советов Чечено-Ингушской АССР, РСФСР и СССР, президент Международного союза деятелей эстрадного искусства и академик Международной академии танца Махмуд Эсамбаев никогда не порывал связей с родным для него Кыргызстаном. Бывал здесь, приезжал сюда с гастролями, охотно встречался с земляками-кыргызстанцами в Москве. Здесь же, на ее Даниловском мусульманском кладбище и был похоронен в январе 2000 года, покинув этот мир на 76-м году жизни.

В прошлом году в самом Грозном появилась улица Махмуда Эсамбаева. В нее переименовали прежнюю улицу Красных фронтовиков. Народ сразу же дал этому живописному уголку в центре столицы республики еще одно название, так гармонизирующееся и с творческой сущностью Эсамбаева, - чеченский Арбат. Ведь, обретая второе рождение, эта улица превратилась, как некогда московский Арбат, из автомобильной дороги в пешеходный бульвар. И стала еще одной местной достопримечательностью, центром новой зоны отдыха, куда отовсюду стекается народ. Как сообщалось в прессе, на реконструированном бульваре имени Махмуда Эсамбаева тротуарной и гранитной плиткой выложена площадь более 21 тысячи квадратных метров, посажено более 2,5 тысячи цветов, 180 деревьев лиственных и хвойных пород, установлено 70 торшеров, 120 скамеек. Неподалеку находятся, концертный зал, театр, в выходные дни этот столичный уголок станет, как заявлено, местом проведения массовых развлекательных мероприятий.

Имя Махмуда Эсамбаева увековечено не только в родной для него Чечне, где в селении Старые Атаги, откуда он родом, в его честь назвали школу, Дом культуры и улицу. В самом в Грозном, у здания Республиканского центра культуры и искусств, установили памятник ему, в Москве на Аллее славы открыли Звезду с его именем. Вот только в также родном для Эсамбаева Кыргызстане память о нем хранится пока лишь в сердцах благодарных зрителей и их потомков.