Стоит ли присвоить Старой площади в Бишкеке имя Турдакуна Усубалиева?

Постановление Бишкекского горкенеша о присвоении имени Усубалиева Турдакуна Усубалиевича площади в Бишкеке, расположенной в границах улиц Орозбекова - Раззакова (напротив здания Дома правительства) вынесено на общественные обсуждения. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте БГК.

Столичные депутаты планируют рассмотреть этот вопрос в сентябре после выхода с каникул. Отметим, ранее профильные комиссии поддержали это предложение, учитывая заслуги Турдакуна Усубалиева и предложения горожан.

- В последние несколько лет в мэрию города Бишкек, муниципальное предприятие "Бишкекглавархитектура" поступают обращения от граждан, организаций - президента ОО "Ассоциация избирателей Кыргызстана" Б. Керимбекова, коллективное обращение бывших государственных служащих Кыргызской Республики об увековечении памяти Усубалиева Т.У. - присвоении его имени одному из объектов города, - говорится в справке-обоснования.

Для справки: Турдакун Усубалиев - советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 годы. В годы его руководства в республике было построено 150 крупных промышленных объектов, с его деятельностью связанно развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей "Ала-Тоо" и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других объектов.

Усубалиев удостоен высшей степени отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" с вручением особого знака "Ак-Шумкар", награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, орденом "Манас" I-й степени.

В этом году президентом Сооронбаем Жээнбековым был подписан указ "О праздновании 100-летия со дня рождения Т.Усубалиева".