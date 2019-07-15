Мэрия Бишкека объявила конкурс на архитектурный проект столичного ипподрома

Мэрия Бишкека объявила открытый архитектурный конкурс на разработку эскизного проекта-концепции регенерации ипподрома "Ак-Кула". Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, открытый архитектурный конкурс проводится в целях восстановления ипподрома, как значимого спортивного сооружения и сохранения здания памятника архитектуры республиканского значения. При подготовке конкурсных предложений, следует принять во внимание градостроительную, историческую и культурную значимость объекта.

"Целью конкурсного проектирования является получение в условиях конкурсной состязательности прогрессивных архитектурно-планировочных, объемно-пространственных предложений для дальнейшей разработки проекта комплексной регенерации существующей территории ипподрома.

В конкурсе могут принять участие архитекторы, имеющие сертификаты на архитектурную деятельность. Участник конкурса для выполнения конкурсного проекта может сформировать творческий коллектив, являясь его руководителем. В составе такого коллектива могут быть архитекторы, а также специалисты смежных профессий, привлечение которых необходимо для выполнения требований данного конкурса.

Дорогие горожане-архитекторы! Мы приглашаем вас принять участие в конкурсе. Проекты необходимо предоставить в срок до 1 октября 17:30 часов в объеме, предусмотренном программой и условиями конкурса по адресу: ул.Чокморова №185 "Бишкекглавархитектура", конференц-зал. Вопросы, связанные с конкурсом просим направлять на электронную почту: uarch.kr@gmail.com. Проекты считаются представленными в срок, если они зарегистрированы и сданы ответственному секретарю не позднее указанного срока.

Подробности об условиях конкурса можно узнать по ссылке: http://www.meria.kg/ru/post/18936", - говорится в сообщении мэрии столицы.