Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мелис Турганбаев разрешил гражданским лицам пользоваться детсадом ГСИН

65  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 15 июля 2019 года, председатель Госслужбы исполнения наказаний Кыргызстана Мелис Турганбаев и аким Московского района Омур Ногоев осмотрели ведомственный детский сад при исправительной колонии №8 в с.Петровка Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

По данным ведомства, в ходе осмотра выяснилось, что детсад находится в плачевном состоянии.

"Глава ГСИН Мелис Турганбаев дал поручение госпредприятию "ПМК ГСИН" о незамедлительном проведении ремонтных работ в данном дошкольном учреждении.

Кроме этого, в связи с неоднократными просьбами местных жителей в адрес председателя ГСИН, достигнута договорённость с акимом района о совместном использовании детсада. По словам акима, в селе Петровка нет ни одного детского сада, и жители села остро нуждаются в нём.

После завершения ремонта в детсад будут принимать детей и сотрудников ГСИН, и гражданских лиц села Петровка. Ведомственный детсад вмещает 170 детей", - говорится в сообщении ГСИН.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379915
Теги:
ГСИН, детский сад, Чуйская область, Кыргызстан, Мелис Турганбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  