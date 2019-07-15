Мелис Турганбаев разрешил гражданским лицам пользоваться детсадом ГСИН

Сегодня, 15 июля 2019 года, председатель Госслужбы исполнения наказаний Кыргызстана Мелис Турганбаев и аким Московского района Омур Ногоев осмотрели ведомственный детский сад при исправительной колонии №8 в с.Петровка Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

По данным ведомства, в ходе осмотра выяснилось, что детсад находится в плачевном состоянии.

"Глава ГСИН Мелис Турганбаев дал поручение госпредприятию "ПМК ГСИН" о незамедлительном проведении ремонтных работ в данном дошкольном учреждении.

Кроме этого, в связи с неоднократными просьбами местных жителей в адрес председателя ГСИН, достигнута договорённость с акимом района о совместном использовании детсада. По словам акима, в селе Петровка нет ни одного детского сада, и жители села остро нуждаются в нём.

После завершения ремонта в детсад будут принимать детей и сотрудников ГСИН, и гражданских лиц села Петровка. Ведомственный детсад вмещает 170 детей", - говорится в сообщении ГСИН.