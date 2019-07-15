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Дастан Джумабеков в Турции почтил память жертвам "гюленовцев"

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- ВБ
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Делегация Жогорку Кенеша Кыргызской Республики во главе с Торага Дастанбеком Джумабековым в городе Анкара приняла участия в мероприятии, посвященном "памяти жертв 15 июля".

В мероприятии также приняли участие руководители и депутаты парламентов ряда стран. Напомним, что три года назад в Турецкой Республике была предпринята попытка переворота, в ходе которой в городе Анкара погибло более 250 человек.

Официальный визит парламентской делегации во главе с Торага Дастанбеком Джумабековым продолжится двусторонними встречами. Сегодня кыргызская делегация приглашена на поминальные мероприятия с участием Президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. Кроме этого, ожидается встреча Дастанбека Джумабекова с Председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.

В состав парламентской делегации вошли депутаты Алмазбек Акматов, Искандер Гайпкулов, Зиядин Жамалдинов, Торобай Зулпукаров, Канатбек Исаев, Талант Мамытов.


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URL: https://www.vb.kg/379917
Теги:
визит, Турция, Дастанбек Джумабеков
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