Дастан Джумабеков в Турции почтил память жертвам "гюленовцев"

Делегация Жогорку Кенеша Кыргызской Республики во главе с Торага Дастанбеком Джумабековым в городе Анкара приняла участия в мероприятии, посвященном "памяти жертв 15 июля".

В мероприятии также приняли участие руководители и депутаты парламентов ряда стран. Напомним, что три года назад в Турецкой Республике была предпринята попытка переворота, в ходе которой в городе Анкара погибло более 250 человек.

Официальный визит парламентской делегации во главе с Торага Дастанбеком Джумабековым продолжится двусторонними встречами. Сегодня кыргызская делегация приглашена на поминальные мероприятия с участием Президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. Кроме этого, ожидается встреча Дастанбека Джумабекова с Председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.

В состав парламентской делегации вошли депутаты Алмазбек Акматов, Искандер Гайпкулов, Зиядин Жамалдинов, Торобай Зулпукаров, Канатбек Исаев, Талант Мамытов.