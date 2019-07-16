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В Бишкеке 156 парковок с общим количеством 10 653 парковочных мест

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- ВБ
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Вчера, 15 июля, в столичном муниципалитете прошло традиционное плановое совещание со всеми руководителями служб и подразделений мэрии.

Участники планёрки рассмотрели два вопроса: работу вновь созданных структурных подразделений, разработку программы строительства дорог в жилых массивах, школ, тротуаров, велодорожек.

О деятельности вновь созданных структурных подразделений рассказали их руководители. По словам директора департамента экономики и инвестиций Медербека Алиева, департамент проводит работу по составлению базы данных простаивающих предприятий, которые представляют интерес для потенциальных инвесторов, также занимается разработкой экономического паспорта, обновляет базу инвестиционных проектов и разработал экономико-инвестиционную презентацию Бишкека.

Начальник МП "Бишкекреклама" Эмиль Сыдыков рассказал, что ими разработан проект положения "О порядке, условиях размещения, содержания и эксплуатации наружной рекламы".

Из отчёта начальника МП "Бишкекские парковки и стоянки" стало известно, что городская служба провела работу по выявлению и составлению предварительного списка парковочных пространств. По результатам в список внесено 156 парковок с общим количеством 10 653 парковочных мест.

По второму вопросу заместитель начальника общественно-государственного управления капитального строительства Болотбек Апилов проинформировал, что имеется 5 проектов на капитальное строительство улиц в жилых массивах с организацией тротуаров и наружного освещения.

О планах по организации велодорожек сообщило руководство МП "Бишкекглавархитектура". Предприятие занимается проектированием велодорожки по улице Дэн Сяопина, также предлагает закольцевать велодорожку в квадрате улиц: А. Масалиева – Жукеева-Пудовкина – Жибек Жолу – Молодая Гвардия.

В завершение совещания Алмаз Бакетаев поручил департаменту экономики и инвестиций усилить работу по информированию в доступной и открытой форме горожан об их деятельности, до 20 июля текущего года ответственным службам проработать вопрос по замечаниям министерства экономики КР касательно технико-экономических обоснований к проектам. Управлению капитального строительства поручено подготовить аналитическую справку по всем объектам.


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URL: https://www.vb.kg/379922
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, парковка, Бишкек, Кыргызстан
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