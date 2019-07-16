Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстан присоединился к соглашению о "кровавых" алмазах

190  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызская Республика присоединилась к международной схеме сертификации Кимберлийского процесса. Соответствующее решение подписал Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Данное решение принято в целях реализации Положения о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных камней.

Исходя из этого, и в соответствии со статьей 9 Закона КР "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", принято решение выразить согласие о присоединении Кыргызстана к международной схеме сертификации Кимберлийского процесса и одновременно с этим утвердить Правила ввоза на территорию КР и вывоза необработанных природных алмазов с учетом международной схемы сертификации Кимберлийского процесса согласно приложению.

Кимберлийский процесс - международная межправительственная инициатива, основной целью которой является противодействие проникновению на мировой рынок так называемых "кровавых" или "конфликтных" алмазов - нелегально добытых драгоценных камней, средства от реализации которых направляются на финансирование региональных конфликтов и международных террористических группировок.

Кимберлийский процесс не является международной организацией, у нее нет постоянного офиса или постоянного персонала.

Основным документом, регулирующим торговлю алмазами в рамках Кимберлийского процесса, является Схема сертификации Кимберлийского процесса. Ее цель - исключить проникновение в нормальный товарооборот нелегально добытых алмазов, в том числе в зонах вооруженных конфликтов.

Государства, присоединяющиеся к Кимберлийскому процессу, в соответствии со своими национальными условиями, традициями и местом на алмазном рынке разрабатывают и реализуют национальные схемы сертификации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379925
Теги:
горнодобывающий сектор, правительство, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  