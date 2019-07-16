В 7 микрорайоне Бишкека полностью сгорела двухкомнатная квартира

Накануне вечером, 15 июля, в 7 микрорайоне Бишкека произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Возгорание произошло в квартире на 9 этаже 25 дома. На место выехал сначала один пожарный расчет, но после подключился второй.

В результате пожара мужчина С.В. отравился угарным газом, он был госпитализирован. Двухкомнатная квартира площадью 60 кв.м. сгорела полностью.

По словам очевидцев, причиной возгорания могло стать короткое замыкание или взрыв телевизора. МЧС выясняет истинные причины произошедшего.

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