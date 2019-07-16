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Госдепартамент США обеспечил милицию КР новыми учебниками

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- ВБ
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Накануне, 15 июля, состоялась церемония подписания протокола передачи Министерству внутренних дел учебного-методического материала по новшествам в уголовное законодательство, которые вступили в силу с января 2019 года. Об этом сообщает Международная организация по праву развития (IDLO).

По данным организации, учебники "Досудебное производство" в количестве 1000 экземпляров подготовлены местными экспертами на двух языках: кыргызском и русском. Проект профинансирован Отделом Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и преступности и филиалом Международной организации по праву развития (IDLO) в КР.

Книги содержат описание новых процессуальных институтов, таких как процессуальное соглашение, следственный судья и другие.

"От всего министерства и от имени министра хочу выразить благодарность Отделу Госдепартамента США за оказанную финансовую помощь. В правоприменительной практике наши сотрудники испытывают ряд трудностей, поэтому этот учебник нужен нам как вода", - сказал в своей приветственной речи заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

Директор филиала IDLO Фред Хьюстон подчеркнул, что организация готова поддерживать МВД и развивать перспективное сотрудничество.

"Самое главное внутри каждой книги есть электронная версия, и на основе поправок, которые ожидаются этой осенью, выпуск нового издания не составит труда", - сказал Фред Хьюстон.


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URL: https://www.vb.kg/379929
Теги:
МВД, НПО, США, Кыргызстан, учебники
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