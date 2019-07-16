Групповое изнасилование в Таласе. Верховный суд встал на сторону жертвы

Верховный суд отменил оправдательный приговор в отношении троих судебных исполнителей, которых обвиняют в групповом изнасиловании. Об этом сообщает Общественное объединение "Вентус", которое защищает права жертвы в суде.

Верховный суд принял решение в понедельник, 15 июля.

Ранее Таласский областной суд признал мужчин невиновными и снял с них все обвинения. После решения Верховного суда дело вернется на новое рассмотрение.

Напомним, история тянется с 2013 года. В Таласе женщину избили и изнасиловали трое судоисполнителей. Они должны были взыскать с бывшего супруга женщины долг по алиментам. После произошедшего женщина обратилась в правоохранительные органы, однако вскоре подозреваемых отпустили на свободу под домашний арест. Жертва много раз жаловалась на угрозы и преследования, которым подвергается она и ее дети. Суды до последнего времени вставали на сторону подозреваемых.

В ОО "Вентус" добавили, что после решения Верховного суда, один из подсудимых стал угрожать адвокату потерпевшей Акиму Маликову. Он обратился с заявлением в милицию.