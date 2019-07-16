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Премьер-министр Республики Корея завтра посетит Кыргызстан

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- ВБ
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Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён в период с 17 по 19 июля 2019 года с официальным визитом посетит Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, в рамках официального визита Премьер-министра Республики Корея запланированы несколько мероприятий, в том числе два кыргызско-корейских бизнес-форума с участием представителей более 50 корейских компаний, встречи в формате "В2В", а также ряд двусторонних встреч.

В ходе переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, горнорудной отрасли, туризма, энергетики, транспорта, текстильной промышленности, информационных технологий, а также укрепления культурно-гуманитарных связей.

Также Премьер-министра Республики Корея примет Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

По итогам официального визита планируется подписание ряда двусторонних документов.


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URL: https://www.vb.kg/379938
Теги:
Южная Корея, правительство, Кыргызстан
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