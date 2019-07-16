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ГНС за полгода выявила 7,7 млрд сомов сокрытых налогов

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- ВБ
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Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики за 6 месяцев провела 5 тыс. 868 проверок субъектов предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По данным ведомства, по результатам произведенных налоговых проверок дополнительно начислено в бюджет заниженных (сокрытых) сумм налогов в размере 7 млрд 717,4 млн сомов.

"Поступление по материалам налоговых проверок составило 5 млрд 874,7 млн сомов, что по сравнению с 6-ю месяцами прошлого года больше на 1 млрд 566,2 млн сомов, или на 76,1%.

Кроме этого, с начала года для принятия соответствующих мер в правоохранительные органы направлено 115 материалов налоговых проверок на общую доначисленную сумму 1 млрд 316,4 млн сомов".


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URL: https://www.vb.kg/379940
Теги:
ГНС, налоги, теневая экономика, Кыргызстан
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