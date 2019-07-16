Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Аппарат президента рекомендовал не увольнять сотрудников мэрии

236  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудников, которые недопустимо обращались с портретом Президента КР, не будут увольнять. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, молодые люди являются сотрудниками муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки".

"Аппарат Президента КР рекомендовал руководству мэрии не увольнять с работы этих сотрудников. Муниципалитетом проведены разъяснительные беседы с данными сотрудниками и будут приняты меры дисциплинарного характера. Сотрудники уже публично извинились", - сообщили в мэрии Бишкека.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась видеозапись, где изображены сотрудники одного из структурных подразделений столичного муниципалитета, которые издевались над портретом Президента КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379942
Теги:
мэрия, президент, увольнение, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  