Аппарат президента рекомендовал не увольнять сотрудников мэрии

Сотрудников, которые недопустимо обращались с портретом Президента КР, не будут увольнять. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, молодые люди являются сотрудниками муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки".

"Аппарат Президента КР рекомендовал руководству мэрии не увольнять с работы этих сотрудников. Муниципалитетом проведены разъяснительные беседы с данными сотрудниками и будут приняты меры дисциплинарного характера. Сотрудники уже публично извинились", - сообщили в мэрии Бишкека.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась видеозапись, где изображены сотрудники одного из структурных подразделений столичного муниципалитета, которые издевались над портретом Президента КР.