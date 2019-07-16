Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке семья с двумя детьми – 10 и 1,2 лет из-за пожара лишилась всего

247  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Напомним, накануне вечером в 7 мкр Бишкека произошел пожар. Двухкомнатная квартира на 9 этаже в 25 доме выгорела дотла. По счастливой случайности хозяева жилья – Юлия, ее мать и двое детей – дочь 10 лет и сын, которому всего год и два месяца, остались живы. Но совершенно без нечего – ни одежды, ни обуви, ни денег. Да и пожилая мать Юлия находится в больнице – она отравилась угарным газом. Женщину еле вывели из предынфарктного состояния, сейчас врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Как рассказала VB.KG сама Юлия, ее с детьми на время приютила знакомая матери, которая проживает в 6 мкр столицы. Семье необходима любая помощь. будь то одежда, продукты, смеси для малыша, подгузники и прочее.

Как именно все произошло?

Вечером Юлия вместе со своими детьми вышла прогуляться на улицу. В это время ее пожилая мама вернулась с работы, оставила пакеты с продуктами в квартире, но вновь вышла в аптеку за лекарствами. Не успев свернуть за угол, ей уже стали кричать соседи, что ее квартира горит. Женщина бросилась спасать документы, но выйти с задымленного помещения самостоятельно уже не смогла. Жизнь ей спасли соседи, вытащив в бессознательном состоянии на улицу. Пострадавшую госпитализировали.

В это время квартира уже вовсю полыхала. Спасатели МЧС прибыли примерно через 15-20 минут после вызова. Сначала один пожарный расчет – но, как говорит Юлия, у них оказались порваны шланги и напора не хватало для тушения огня на девятом этаже. Следом приехала вторая машина. Пожар был локализован, а в 23.08 часов полностью потушен.

Причина пожара

Как сообщили соседи Юлии, сначала они услышали громких взрыв – будто разбились окна, потом потянуло жаром в одном из углов квартиры от отопительных труб. Именно над этим местом в сгоревшем жилье стоял плазменный телевизор. Поэтому очевидцы считают, что возгорание могло произойти именно из-за взрыва телевизора.

В ближайшее время в сгоревшую квартиру прибудут сотрудники МЧС, которые должны будут провести экспертизу и выяснить истинные причины случившегося.

Всем, кто мог бы помочь семье, лишившейся в один момент крыши над головой, просьба обращаться по номеру телефона: 0550 453 546 – Юлия Кудимова. Также женщине неравнодушные граждане уже посоветовали открыть электронный кошелек ЭЛСОМ 0550583825.

У погорельцев нет телефона с WhatsApp.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379948
Теги:
Азиз Суракматов, гуманитарная помощь, дети, пожар, Бишкек, Кыргызстан, мэр, пострадавшие, МЧС, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  