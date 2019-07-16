В Бишкеке семья с двумя детьми – 10 и 1,2 лет из-за пожара лишилась всего

Напомним, накануне вечером в 7 мкр Бишкека произошел пожар. Двухкомнатная квартира на 9 этаже в 25 доме выгорела дотла. По счастливой случайности хозяева жилья – Юлия, ее мать и двое детей – дочь 10 лет и сын, которому всего год и два месяца, остались живы. Но совершенно без нечего – ни одежды, ни обуви, ни денег. Да и пожилая мать Юлия находится в больнице – она отравилась угарным газом. Женщину еле вывели из предынфарктного состояния, сейчас врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Как рассказала VB.KG сама Юлия, ее с детьми на время приютила знакомая матери, которая проживает в 6 мкр столицы. Семье необходима любая помощь. будь то одежда, продукты, смеси для малыша, подгузники и прочее.

Как именно все произошло?

Вечером Юлия вместе со своими детьми вышла прогуляться на улицу. В это время ее пожилая мама вернулась с работы, оставила пакеты с продуктами в квартире, но вновь вышла в аптеку за лекарствами. Не успев свернуть за угол, ей уже стали кричать соседи, что ее квартира горит. Женщина бросилась спасать документы, но выйти с задымленного помещения самостоятельно уже не смогла. Жизнь ей спасли соседи, вытащив в бессознательном состоянии на улицу. Пострадавшую госпитализировали.

В это время квартира уже вовсю полыхала. Спасатели МЧС прибыли примерно через 15-20 минут после вызова. Сначала один пожарный расчет – но, как говорит Юлия, у них оказались порваны шланги и напора не хватало для тушения огня на девятом этаже. Следом приехала вторая машина. Пожар был локализован, а в 23.08 часов полностью потушен.

Причина пожара

Как сообщили соседи Юлии, сначала они услышали громких взрыв – будто разбились окна, потом потянуло жаром в одном из углов квартиры от отопительных труб. Именно над этим местом в сгоревшем жилье стоял плазменный телевизор. Поэтому очевидцы считают, что возгорание могло произойти именно из-за взрыва телевизора.

В ближайшее время в сгоревшую квартиру прибудут сотрудники МЧС, которые должны будут провести экспертизу и выяснить истинные причины случившегося.

Всем, кто мог бы помочь семье, лишившейся в один момент крыши над головой, просьба обращаться по номеру телефона: 0550 453 546 – Юлия Кудимова. Также женщине неравнодушные граждане уже посоветовали открыть электронный кошелек ЭЛСОМ 0550583825.

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