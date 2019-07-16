В жилмассивах столицы установили освещение

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" продолжает модернизацию наружного освещения, в том числе и в жилых массивах столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, уже завершены работы в жилых массивах: "Кара-Жыгач", "Ак-Ордо", "Ак-Орго" и "Калыс-Ордо".

"Там установлены новые опоры освещения и 442 современных светодиодных светильника. Благодаря этому жители могут прогуливаться по освещенным улицам: Татыбубу, Алтын казык, Ай-Кочо, Кырк Кыз, Сарынжа-Бекей, Ак-Чолмок, Тыгылдыр Тоо, Омуракунова, Кок-Жар, Дордой, Субан-Ата, Иссык-Кол Калыс-Ордо и Алтын-Ордо. Также были завершены строительные работы опор наружного освещения по улице Шабдан Баатыра от улицы Токомбаева до завода ЖБИ.

Дорогие горожане! Если у вас возникают вопросы касательно работы уличного освещения, для вас работает аварийно-диспетчерская служба предприятия: (0312) 46-30-89, 57-63-51, также можно оставить заявку, написав через WhatsApp по номеру: 0777 902-115. Она создана для оперативного обслуживания наших сетей наружного освещения. А состоит служба из четырёх мобильных звена, куда входит электромонтёр и водитель. Они призваны обеспечить безопасную, надежную эксплуатацию сетей наружного освещения, своевременное включение-отключение освещения города. Для своевременного реагирования и устранения аварийных ситуаций ежедневно ведутся записи в оперативный журнал и журнал поступления заявок от жителей столицы", - говорится в сообщении мэрии.