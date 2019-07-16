Какая погода ждет кыргызстанцев в августе

Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР распространило прогноз аномалии температуры воздуха и количества осадков по территории Кыргызстана на август.

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 22…24°, в Кеминской долине и в предгорных районах 15…17° тепла. В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха 15…20°, днем колебание от 25…30° до 32…37° тепла.

В Кеминской долине и в предгорных районах в течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 6…11°, днем 23…28° тепла. Месячное количество осадков ожидается около нормы (в Чуйской долине 11-18 мм, в предгорных районах 30-31 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 18…20° тепла. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 10…15°, днем 25…30° тепла. Месячное количество осадков ожидается около нормы (6-12 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 23…25°, в предгорных районах 18…20° тепла. В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха 15…20°, днем колебание от 25…30° до 31…36°.

В предгорных районах в течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 10…15°, днем 25…30° тепла. Месячное количество осадков ожидается около нормы (4-11 мм, в предгорных районах 8-32 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 16…18° тепла. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 10…15°, днем 20…25° тепла. Месячное количество осадков ожидается около нормы (31-39 мм, по востоку 53-80 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 16…18° тепла. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 6…11º, днем 20…25° тепла. Месячное количество осадков ожидается больше нормы (13-28 мм).

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит около 8…10° тепла. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 0…5°, днем 14…19º тепла. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (31-33 мм).

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 12…14° тепла. В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха 0…5°, днем колебание от 13…18° до 20…25° тепла. Месячное количество осадков ожидается около нормы (19-21 мм).

Примечание: В течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.