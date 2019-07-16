Гибель скота в Нарыне. Виновность инвестора определит рабочая комиссия

Жители Нарынского района Нарынской области накануне выступили за закрытие золотодобывающего месторождения Солтон-Сары, которая разрабатывает компания Zhong Ji Mining COMPANI.

Согласно базе Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, китайский инвестор получил лицензию на разработку месторождения еще в феврале 2013 года. И у него неоднократно вспыхивали конфликты с местным населением.

Сегодня для урегулирования ситуации на руднике на место происшествия выехала рабочая комиссия из представителей профильных ведомств.

Как пояснили VB.KG в ГКПЭН, подобная ситуация может быть не связана с деятельностью компании.

- Комиссия должна установить точные причины произошедшего близ рудника. Что касается взрывных работ, которые взбудоражили жителей, то у инвестора имеется разрешение на их проведение. Если же выявятся какие-либо нарушения со стороны золотодобытчиков, то они понесут ответственность, предусмотренную законом КР. Но это станет известно лишь после исследования ситуации на месте. Однако местные жители не всегда оправдано выступают против работающих на их территории иностранных инвесторов. Результаты проверки станут известны уже завтра, - отметили в ГКПЭН.

Примечательно, что в Госветинспекции редакции VB.KG подтвердили, что в найденных тушах погибшего скота найдены следы мышьяка и нитрата.

По словам специалистов-экологов, если отравление ядами затронуло почву и воду, потребуется серьезное обеззараживание территории. Тем более, что период полураспада этих веществ занимает определенное время. Но сделать это надо как можно быстрее.