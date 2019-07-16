Мухаммедкалый Абылгазиев призвал жителей сел быть более активными

"Когда мы говорим о развитии регионов, мы подразумеваем, прежде всего, развитие сельского хозяйства", - об этом сегодня заявил Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев во время республиканского семинара, прошедшего на базе сельскохозяйственного кооператива "Таза-Жан" в Ысык-Атинском районе Чуйской области.

В ходе своего выступления Глава Правительства отметил, что вследствие того, что на протяжении многих лет сфера сельского хозяйства оставалась без должного внимания со стороны государства, сегодня в отрасли накопилось множество нерешенных проблем.

"70% нашего населения живет в сельской местности и заняты в этой сфере. Одна из приоритетных задач Правительства – эффективное решение насущных проблем отрасли. Из основных проблем отечественного сельского хозяйства можно выделить слабое развитие племенного хозяйства и отсутствие хороших семян для растениеводства. Наши крестьяне трудолюбивы и умеют работать. Но качество выпускаемой продукции оставляет желать лучшего. Без качественных семян дехканин не оправдает свой труд. Недавно я с рабочей поездкой посетил Таласскую область. Там, как вы знаете, в основном выращивают фасоль. С одного гектара крестьяне получают в среднем тонну фасоли. Это хорошо, но мы решили помочь им и привезли новые сорта семян из Турции. Теперь ждем, каким будет урожай. Планируется собрать до 4 тонн фасоли с 1 гектара. Это в четыре раза больше, чем показатели в прежние годы. В сфере животноводства тоже усиливаем меры поддержки, есть большие планы по развитию ирригации. Президент Сооронбай Жээнбеков лично держит этот вопрос на контроле, Правительство принимает меры по строительству новых бассейнов и каналов, очистке имеющихся ирригационных сетей, внедряет новые методы полива", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства также призвал фермеров и крестьян быть более активными, добиваясь более эффективного использования выделяемых государством средств на льготное финансирование сельского хозяйства.

Кроме того, Премьер-министр отметил важность создания кооперативов и ассоциаций, что будет больше соответствовать требованиям рынка, и позволит государству оказывать им более точечную и эффективную поддержку.

По завершению мероприятия Мухаммедкалый Абылгазиев вручил фермерам сертификаты на получение сельскохозяйственной техники в лизинг и осмотрел выставку сельскохозяйственной продукции.