Пропавший на Иссык-Куле казахстанец нашелся живым

Гражданин Казахстана, исчезнувший в воскресенье во время прогулки по озеру на скутере, нашелся живым. Об этом VB.KG сообщил глава Иссык-Кульской районной администрации Дамир Иманалиев.

По предварительным данным, мужчина обратился к представителям местных властей сам.

"Однако, пока неизвестно, где он пропадал почти двое суток", - сказал Иманалиев.

Напомним, 53-летний житель Алматы пропал 14 июля во время прогулки на арендованном гидроцикле. К его поискам были подключены силы МЧС, МВД, а также местные жители. Во время поисковой операции использовался водный транспорт и самолёт.