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Наконец-то! В Бишкеке открыли купальный сезон

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке хотя и с опозданием, но открыли купальный сезон. Накануне столичные власти наполнили водой озеро Комсомольское, расположенное в Карагачевой роще и открыли водоем для отдыхающих. Об этом сообщила директор МП "Городские парки" Калича Умуралиева.

До середины июля озера в столичном парке пустовали по нескольким причинам: необходимо было почистить дно водоема и обеспечить безопасность отдыхающих.

В Бишкеке осталось лишь два озера разрешенных для купания - Комсомольское и Пионерское. Оба расположены в Карагачевой роще.


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URL: https://www.vb.kg/379971
Теги:
мэрия, Кыргызстан, Калича Умуралиева
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Комментарии
СапарБ.
17.07.2019, 13:04

Я был на прошлых выходных в Карагачевой роще, и никаких работ по очистке озер не велось....

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