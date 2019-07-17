Наконец-то! В Бишкеке открыли купальный сезон

В Бишкеке хотя и с опозданием, но открыли купальный сезон. Накануне столичные власти наполнили водой озеро Комсомольское, расположенное в Карагачевой роще и открыли водоем для отдыхающих. Об этом сообщила директор МП "Городские парки" Калича Умуралиева.

До середины июля озера в столичном парке пустовали по нескольким причинам: необходимо было почистить дно водоема и обеспечить безопасность отдыхающих.

В Бишкеке осталось лишь два озера разрешенных для купания - Комсомольское и Пионерское. Оба расположены в Карагачевой роще.