В Ташкенте пройдет конкурс "Мир науки и техники" стран ШОС

В Ташкенте 24-27 июля состоится международный конкурс "Мир науки и техники" стран ШОС, который проводится в рамках Международного фестиваля-конкурса "Youth techno art" на заочной основе. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Узбекистана в Кыргызстане.

Конкурс проводится Министерством народного образования и Центром народной дипломатии ШОС в Узбекистане при поддержке Министерства инновационного развития и Академии наук Республики Узбекистан.

Мероприятие направлено на популяризацию научно-технического творчества стран ШОС, а также развитие образовательных процессов в сфере науки и техники.

Целью Конкурса является приобщение и повышение интереса молодого поколения к современной научно-исследовательской работе, а также выявление и приобщение одаренных представителей молодежи к инновационной научной деятельности.

В рамках Международного фестиваля-конкурса "Youth techno art" будет организована межгосударственная коммуникационная площадка для обмена идеями и результатами собственных научных работ, взаимодействия и общения талантливых детей стран ШОС. Творческая молодежь будет иметь возможность наладить взаимные контакты для сохранения и преемственности традиций творческого решения задач инновационного развития.

Участники конкурса представят на русском и английском языках свои научные

труды/работы, научно-производственные и опытно-конструкторские проекты по

следующим направлениям:

-интеграция науки в производство, субъекты образования, производство, проекты по созданию технологий в различных сферах работы;

- астрономия и космическое образование;

- промышленное развитие;

- агропромышленность;

-улучшение качества образования, здравоохранения и медицины;

-сохранение окружающей среды;

-источники энергии, основанные на современных научных достижениях, различные проекты по технологиям в области окружающей среды;

-альтернативные виды энергии и энергосберегающие технологии;

-сохранение биоразнообразия;

-энергетика, химия;

-физика, биология, математика;

-информационно-коммуникационные технологии;

-геология и др.

Победителей и призеров конкурса ждут призы и награды, учрежденные

организаторами конкурса.

Для участия в конкурсе следует зарегистрироваться до 20 июля 2019 года на

вебсайте www.technofest.uz. Здесь же можно получить подробную информацию о международном конкурсе "Мир науки и техники" стран ШОС и требования к оформлению проекта.

Иностранные участники могут также предоставить в Оргкомитет пакет документов (описание проекта, снимки, видеоролик и т.д.) через дипломатические представительства Республики Узбекистан в странах ШОС и посольства стран ШОС в Ташкенте.