Сахарная свекла в Кыргызстане: урожай есть, выгоды нет

По урожайности сахарной свеклы Кыргызстан обгоняет всех соседей по ЕАЭС. В 2024 году местные поля дали рекордные 710 центнеров с гектара. Но по площади посевов страна на последнем месте, а фермеры начинают отказываются от этой культуры. Разбираемся, почему рекордные урожаи свеклы не спасают ни фермеров, ни заводы, которые из нее перерабатывают сахар.

Медетбек Умаржан начал выращивать сахарную свеклу еще при Советском Союзе. Тогда это было весьма выгодное дело: Кыргызстан считали одним из лучших мест в СССР для этой культуры. Свою историю производства сахара республика ведет с 1934 года, когда в Чуйской области построили первый сахарный завод в городе Кант. Со временем заводы появились в Токмаке, Шопокове, Беловодске, Кара-Балте и Каинды, а в лучшие годы страна выращивала до двух миллионов тонн свеклы в год.

Но после развала Союза часть заводов закрыли как нерентабельные. Сегодня в Кыргызстане их осталось всего два – "Каинды-Кант" и "Кошой".

Но несмотря на всю свою сложную историю Медетбек Умаржан до сих пор считает сахарную свеклу лучшей культурой из тех, что можно сеять в больших объемах.

"Из объемных культур я думаю, наверное, самая прибыльная – это только сахарная свекла. Объемные культуры – это пшеница, ячмень, кукуруза, их можно много посеять. Многие площади у нас занимают именно эти культуры. А сахарную свеклу тоже можно много посеять. Но чтобы много сеять, она должна быть выгодная", – рассказывает он.

Но с выгодой в последние годы все сложнее. Затраты на посев, выращивание и сбор сахарной свеклы все меньше оправдывают себя – топливо, семена и удобрения дорожают с каждым годом, – а закупочная цена, по словам самого фермера, балансирует на грани рентабельности.

"5,5 сомов за килограмм – это почти невыгодно. Если так будет держаться, то, я думаю, наверное, мы сократим площади", - говорит Умаржан.

В этом году он посеял свеклой 7 гектаров, и сможет ли он оправдать вложенные средства – большой вопрос. По его подсчетам, чтобы вырастить гектар сахарной свеклы, нужно вложить около 100 тысяч сомов. Это при том, что у него есть своя техника. Без нее затраты вырастают вдвое – до 200 тысяч сомов на гектар.

Несмотря на небольшие посевные площади, среди стран ЕАЭС Кыргызстан показывает неплохие результаты по урожайности. Но если в Беларуси, России и Казахстане показатели меняются плавно, то в Кыргызстане резкие скачки то вверх, то вниз. Это не случайность и не разовая удача, а прямое следствие того, о чем говорят фермеры: сахарная свекла – культура, крайне требовательная к воде, а с поливом в Кыргызстане ситуация год от года непредсказуема. Свекловоды сильно зависят от того, сколько осадков выпадет в конкретный сезон и хватит ли воды в ирригационных каналах. Именно поэтому один и тот же гектар может дать рекордный урожай в один год и почти обнулиться в следующий.

2025 год для фермеров обернулся большими убытками – осадков было мало и всходов почти не было.

Но по общей площади посевов Кыргызстан на последнем месте среди стран ЕАЭС. В горной стране попросту немного земли, на которой вообще можно сеять эту культуру. В последние годы площади сахарной свеклы в среднем были около 13 тысяч гектаров. Но после неурожайного 2025 года и прогнозов Минсельхоза на 2026 год о засухе и дефиците воды, многие фермеры этой весной сократили посевы.

Медетбек Умаржан признает: даже если бы цена и вода не были проблемой, посеять больше ему все равно было бы негде. Все его гектары – это долевые участки, доставшиеся ему и его семье при разделе бывших колхозных угодий. Взять в аренду или купить дополнительную землю для него нереально.

"Земля недоступна для нас. Вот я сею только на своих долевых участках. А большие площади для нас недоступны", – говорит фермер.

Но даже при таком раскладе, по словам Умаржана, сахарная свекла остается культурой, без которой вся остальная аграрная система страны работает хуже.

"Свекла – это локомотив сельского хозяйства. Это не мое выражение, это выражение европейцев. То есть что значит локомотив? Он тащит сельское хозяйство. За счет свеклы все приходит: техника приходит, средства приходят, земля улучшается. Поэтому свеклу мы должны выращивать", – говорит он.

Переработка тоже упирается в ограничения

Проблема в том, что даже если бы фермеры нашли способ засеять больше, эту свеклу еще нужно кому-то переработать. А с этим в стране тоже сложности.

В стране работают лишь два сахарных завода и обоим приходится не легче, чем фермерам. Дорожает буквально все, на чем держится производство – топливо, газ, логистика, обслуживание оборудования. По словам директора "Каинды-Кант" Александра Шалюты, только цена на газ для завода с 2022 года выросла почти на 50%, и в прошлом сезоне предприятию пришлось временно отказаться от него в пользу мазута.

При этом, по данным Евразийской экономической комиссии, Кыргызстан платит за свеклу фермерам больше, чем где-либо еще в ЕАЭС. В 2024 году это около 61 доллара за тонну против 49 в России, 34 в Беларуси и 32 в Казахстане.

Казалось бы, у таких больших предприятий как сахарные заводы должен быть и большой запас прочности. Но именно высокие издержки на топливо, газ и обслуживание производства не оставляют переработчикам пространства для маневра.

Поэтому, когда фермеры просят повысить закупочную цену на свеклу с нынешних 5500 до 7300 сомов за тонну, заводы отвечают, что это попросту разорит их.

"Если мы будем закупать свеклу по цене 7300 сомов за тонну, то себестоимость сахара вырастает до 93 сомов за килограмм. А сейчас 73 сома. То есть мы, конечно, можем купить по такой цене, но тогда нам надо просто заводы закрыть и все", – говорит Алмаз Алтыбаев, председатель совета директоров ОАО "Кошой", член совета директоров ОАО "Каинды-Кант".

Сахар, который не продать

Но даже то, что фермеры все-таки получают от заводов, не гарантирует им заработка. Сейчас расчеты устроены так: 30% стоимости свеклы завод выплачивает деньгами, а оставшиеся 70% – сахаром, который фермер потом продает сам. По задумке это должно давать дополнительный доход: розничная цена сахара обычно выше той, что заложена в расчет с заводом. На деле заработать на этом получается не всегда. Мешает дешевый импорт, который давит на внутренний рынок.

Конкурировать с ввезенным сахаром по цене местным фермерам и заводам сложно, поэтому цену приходится снижать, чтобы продать свой сахар вообще, а вместе с ней падает и рентабельность.

Именно поэтому в этом году звучит предложение на полгода ограничить импорт сахара, чтобы дать местным производителям возможность продавать свой товар по более справедливой цене. В начале октября на Совете продовольственной безопасности этот вопрос обсуждался и готовится проект постановления.

Второе предложение – задействовать Фонд государственных материальных резервов, чтобы он закупал сахар именно у местных производителей, а не у импортеров.

Пока в Кыргызстане эти меры только обсуждаются, у соседей по ЕАЭС поддержка отрасли уже действует. В Казахстане производителям сахара субсидируют не только закупку свеклы, но также семена, удобрения и поливные системы .

В России, где из-за ситуации с портами возникли сложности с экспортом зерна, государство выделило 5 миллиардов рублей на закупку зерна у фермеров. Похожий механизм сейчас прорабатывают и для сахара, чтобы поддержать цену.

У самого Медетбека Умаржана ответ на будущий год уже готов и он неутешительный. В следующем сезоне он сажать свеклу не планирует.

"На следующий год я не планирую вообще сажать. Дело в том, что у меня площади нету. И я не могу позволить снова сеять свеклу по севообороту, заболеет она. Поэтому не планирую", – говорит фермер.

Это не решение бросить культуру, которую он называет "локомотивом" всего сельского хозяйства, а ограничение, с которым он ничего не может поделать: земли больше нет, а год без свеклы на этом участке нужен, чтобы почва успела восстановиться.

Получается, что локомотив, который, по словам самого Умаржана, должен тащить за собой все сельское хозяйство в Кыргызстане пока буксует на месте.