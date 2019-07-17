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На границе выявили незаконный ввоз 19 тонн арматуры и 20 тонн бумаги

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- ВБ
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Сотрудники Государственной налоговой службы КР 16 июля 2019 года на временных пунктах транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, выявили нарушения по ввозу арматуры и бумаги мешочной из стран-членов ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По данным ведомства, на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек автодорожный" была задержана автомашина, перевозившая 19 тонн арматуры. В ходе проверки выявлено, что действие справки налогового органа о налоговой регистрации для ввоза товара просрочено.

На контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка автодорожный" выявлен факт ввоза 20 тонн бумаги мешочной на сумму более 1 млн сомов. У водителя отсутствовала справка налогового органа о налоговой регистрации для ввоза товара.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/379985
Теги:
ГНС, граница, контрабанда, ГСБЭП, Кыргызстан
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