Премьер-министр Кореи прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику. В Международном аэропорту "Манас" его встретил Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

На церемонии официальной встречи в аэропорту была выстроена рота Почетного караула, оркестр исполнил гимны двух стран.

В рамках официального визита Премьер-министра Республики Корея запланированы несколько мероприятий, в том числе два кыргызско-корейских бизнес-форума с участием представителей более 50 корейских компаний, встречи в формате "В2В" и ряд двусторонних встреч.

В ходе переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, горнорудной отрасли, туризма, энергетики, транспорта, текстильной промышленности, информационных технологий, а также укрепления культурно-гуманитарных связей.

Также Премьер-министра Республики Корея примет Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

По итогам официального визита планируется подписание ряда двусторонних документов.