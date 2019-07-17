Кыргызстан поддержал Обращение глав стран СНГ против нацизма и расизма

В Исполнительном комитете СНГ специальная экспертная группа утвердила проект Обращения глав государств СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В заседании, проходившем 15-16 июля, приняли участие полномочные представители и эксперты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистан. Как сообщили в Исполкоме, рассмотрев поступившие к проектам замечания, эксперты большинством голосов согласовали этот документ, а также проект Решения Совета глав государств Содружества по данному вопросу.

В Обращении Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов признается немеркнущим событием для народов СНГ. Оно, как заявлено, символизирует несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества и избавления человечества от "коричневой чумы". Также подчеркивается решающий вклад этих народов в разгром фашизмом и осуждаются любые попытки девальвировать их роль, фальсифицировать историю.

Одновременно в проекте содержатся призывы к мировому сообществу решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма. И - объединять усилия в построении справедливого и безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права.

Напомним, что немного ранее, в апреле текущего года министрами иностранных дел стран СНГ на их заседании в Москве было принято обращение, инициированное кыргызской стороной, о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и памятниками. В этом документе также подчеркивается важность увековечения памяти о мужестве и героизме народов всех государств, боровшихся с фашизмом, всестороннего содействия общественным объединениям в проведении поисковых работ, поддержки добровольческих (волонтерских) движений, патриотического воспитания молодежи.