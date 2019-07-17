Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Омурбека Текебаева готовят к операции на позвоночник

238  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Осужденный лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев готовится к операции. Об этом "Азаттыку" сообщил директор Бишкекского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков.

"Оказывается, ранее он уже переносил операцию на позвоночнике. Сейчас у него появились две новые грыжи, произошло смещение позвоночника. Мы хотели провести операцию, но выяснилось, что у него проблемы с сердцем. Сейчас работают кардиологи. После обследования будет проведена операция", - пояснил Джумабеков.

Омурбек Текебаев проходил лечение в Национальном центре кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова, в конце июня был переведен в Бишкекский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев и бывший посол Дуйшенкул Чотонов в 2017 году были осуждены на 8 лет каждый по обвинению в получении взятки от гражданина России Леонида Маевского, который заявил, что 2010 году неоднократно встречался с Омурбеком Текебаевым и его сопартийцем Дуйшенкулом Чотоновым и передал им 1 миллион долларов за обещание продать акции ЗАО "Альфа Телеком". Сами политики называют дело политическим гонением из-за открытой оппозиции к тогдашнему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

16 июля Верховный суд должен был рассмотреть дело Текебаева и Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако из-за "большого объема материалов дела" заседание перенесли на 21 августа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379991
Теги:
Омурбек Текебаев, Сабырбек Джумабеков, операция, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  