Омурбека Текебаева готовят к операции на позвоночник

Осужденный лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев готовится к операции. Об этом "Азаттыку" сообщил директор Бишкекского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков.

"Оказывается, ранее он уже переносил операцию на позвоночнике. Сейчас у него появились две новые грыжи, произошло смещение позвоночника. Мы хотели провести операцию, но выяснилось, что у него проблемы с сердцем. Сейчас работают кардиологи. После обследования будет проведена операция", - пояснил Джумабеков.

Омурбек Текебаев проходил лечение в Национальном центре кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова, в конце июня был переведен в Бишкекский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев и бывший посол Дуйшенкул Чотонов в 2017 году были осуждены на 8 лет каждый по обвинению в получении взятки от гражданина России Леонида Маевского, который заявил, что 2010 году неоднократно встречался с Омурбеком Текебаевым и его сопартийцем Дуйшенкулом Чотоновым и передал им 1 миллион долларов за обещание продать акции ЗАО "Альфа Телеком". Сами политики называют дело политическим гонением из-за открытой оппозиции к тогдашнему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

16 июля Верховный суд должен был рассмотреть дело Текебаева и Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако из-за "большого объема материалов дела" заседание перенесли на 21 августа.