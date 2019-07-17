Атамбаев скучает по Текебаеву в ЖК. Как менялось мнение экс-президента

Накануне бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что такие люди как Омурбек Текебаев нужны в Жогорку Кенеше. Основатель и лидер социалистической партии "Ата-Мекен" уже два года находится под стражей по обвинению в коррупции.

При этом, бывший президент по-прежнему не говорит о невиновности Омурбека Текебаева. Хотя если раньше, он уверено заявлял о законности приговора, теперь в его речи такой уверенности нет. При этом он явно чувствует ностальгию по временам, когда Омурбек Черкешович занимал свое кресло в Белом Доме.

Редакция VB.KG вспомнила, как менялось отношение Алмазбека Атамбаева к Текебаеву в разное время.

1. В 2016 году Омурбек Текебаев в стенах Жогорку Кенеша предложил начать процедуру выдвижения импичмента тогдашнему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Глава государства не заставил долго ждать своей реакции и прокомментировал слова Текебаева в ироничной манере:

"Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Грустно за этим наблюдать. Но кто-то должен заменить доктора Апаса. Это большой урок для молодых: если хочешь заработать деньги на политике, за это нужно ответить. Правда вылезет. Что я скажу? В Кыргызстане много своеобразных людей. Меня очень обрадовало, что Мотуев кастинг на жену объявил".

2. Во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в феврале 2017 года Атамбаев сочувствовал главному свидетелю в деле Текебаева, Леониду Маевскому. Сейчас бывший депутат госудумы РФ Маевский сам находится под стражей из-за подозрений в мошенничестве.

"Я говорил еще в 2010 году: когда в Бишкеке и на юге погибали люди, кто-то здесь "распиливал" миллионы. Неоднократно повторял, что это выплывает… Я читал российский сайт, которому предприниматель (Леонид Маевский. - Ред.) рассказал, почему спустя столько лет обратился (в правоохранительные органы КР). Он боялся и не верил, что президент возьмется за это. Не буду скрывать - многие думали, что Атамбаев в доле".

2. В тот же день на этой же пресс-конференции Атамбаев заверил, что в аресте политика нет никакой политики:

"В деле Текебаева нет никакой политики. Политику я вижу в том, что многие теперь боятся, что их дела выплывут наружу. Не знаю, хватит ли сил у следующего президента доводить до конца такие вопросы, но при мне такие дела будут доводиться до конца. Вор должен сидеть в тюрьме, и, если в 2010 году ты был членом Временного правительства, это не должно быть индульгенцией. А что касается транзита власти, революциям в Кыргызстане поставлена точка. Хотите власти, идите на выборы"

3. Пресс-конференция в резиденции президента в Чопон-Ате. Июль 2017 года. Атамбаев обещал привлечь к ответственности не только Текебаева, но и других членов временного правительства:

"Не только Текебаева, но и другие члены Временного правительства ответят и после меня. Я прекрасно знаю, почему в декрете о национализации, который готовили Бекназаров и Отунбаева, не был включен вопрос о национализации 51%. А за свои дела я всегда отвечу".

6. Отметим, уголовное преследование Омурбека Текебаева совпало с его противостоянием с президентом того времени Алмазбеком Атамбаевым. Атамекеновец жестко раскритиковал проект поправок Конституции, которые продвигал глава государства. Спустя несколько недель с подачи главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева в аппарат президента распространил информацию о связи Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова с офшорной компанией Максима Бакиева. Якобы политики выводили деньги "Мегакома" на счета этой компании. Позже атамекеновцы доказали, что документы были поддельными. Однако, на всех перечисленных политиков все-равно завели уголовные дела по другим обвинениям. Омурбек Текебаев был приговорен к 8 годам за то, что получил взятку от экс-депутата Госдумы РФ Леонида Маевского за помощь в покупке "Мегакома". Текебаев себя виновным так и не признал, сейчас стоит вопрос о рассмотрении этого дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Первое заседание должно было состояться вчера,16 июля, но его перенесли на 21 августа.