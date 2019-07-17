В Бишкеке с квартальными проведут работу по своевременной оплате налогов

В Первомайском акимиате под председательством первого заместителя главы Адилета Малдыбаева прошло заседание районного штаба по доходам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, участники обсудили координацию работ структурных подразделений и территориальных государственных органов по обеспечению плановых показателей доходов бюджета Первомайского района и заслушали промежуточные отчеты обследования субъектов предпринимательства, осуществляющих экономическую деятельность.

"По итогам заседания первый заместитель главы поручил обеспечить выполнение доходов за январь - июль 2019 года в полном объеме. В связи с предстоящими сроками уплаты отдельных видов налогов начальникам муниципальных территориальных управлений поручено провести работу с квартальными и домовыми комитетами, а также с директорами рынков и мини-рынков по своевременной оплате.