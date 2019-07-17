Мэрия выявила факт самовольного строительства летнего кафе в парке Асанбай

Начальник управления муниципальным имуществом Нурдин Тынаев провел очередную проверку объектов муниципальной собственности, находящихся на территории Октябрьского района на предмет эффективного и рационального использования. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Комиссия инспектировала парк "Асанбай", где выявлены факты самовольного строительства летнего кафе с причинением вреда зеленым насаждениям. В связи, с чем арендатору парка было дано указание о немедленном приостановлении строительных работ и устранении нарушений.

В СШ №14 выявлены факты нецелевого использования муниципального имущества. В частности, столовая образовательного учреждения была передана в пользование на бесплатной основе ОО "Первые потребности молодежи" на основании договора, заключенного в нарушение установленных правил с директором школы Сарыгуловой Г.Т. При этом ученики ввиду отсутствия школьной столовой вынуждены осуществлять прием пищи в одном из ученических классов.

По всем выявленным нарушениям начата детальная проверка и по ее итогам будут приняты меры.