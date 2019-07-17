В КР аннулировали лицензии недобросовестных агентств по трудоустройству

В адрес Государственной службы миграции при Правительстве КР из МИД КР поступило обращение гражданки Ж.С. с сообщением, что ее родственник и 17 граждан Кыргызстана были трудоустроены в отель "Мартини Резорт Отель" в г. Мармарис Турецкой Республики через частное агентство занятости ОсОО "Амасса". Причиной обращения явилось несоответствие условий труда, указанных в договоре компании "Амасса", с реальными. Об этом сообщает пресс-служба ГСМ при ПКР.

По данным ведомства, трудоустроившимся гражданам по приезду в отель были озвучены совершенно иные условия работы.

"Им приходилось работать по 14 часов в день. В последствии граждане КР были вынуждены покинуть рабочие места, в свою очередь компания "Амасса" предоставила им возможность устроиться на работу в другом отеле, но во втором отеле условия труда не отвечали требованиям и люди вынуждены были искать другое место работы самостоятельно.

Также в адрес ГСМ при ПКР поступило заявление от гражданина З.К. на ОсОО "Тагай", которая занималась трудоустройством граждан Кыргызстана в Болгарии. Данная компания взымала денежные средства за трудоустройство граждан в размере 30 тысяч сом, но по истечению долгого времени компания так и не устроила заявителя на работу в Болгарию. Более того отказалась возвращать денежные средства, оплаченные за услуги по трудоустройству.

В ходе разбирательств установлено, что учредителем вышеуказанных компаний является одно и тоже лицо, гражданин КР Мусабеков Н. А., который предоставил заведомо ложные данные при оформлении разрешительных документов на право трудоустройства граждан КР за рубежом. До выяснения обстоятельств лицензии на право трудоустройства за границей ОсОО "Амасса" и ОсОО "Тагай" были приостановлены ГСМ при ПКР.

По итогам разбирательств, решением Государственной службы миграции при Правительстве КР лицензии ОсОО "Амасса" и ОсОО "Тагай" были аннулированы и все соответствующие материалы были направлены в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями КР и в Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности при Правительстве КР и для принятия мер в соответствии с законодательством КР.

Обращаем ваше внимание, в случае выявления нарушений трудового договора или не соответствия условий труда компанией отправителем просим Вас незамедлительно консультационный центр ГСМ при ПКР по телефону +996 312 64 17 14 или по телефону горячей линии "1977" , "1899".

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