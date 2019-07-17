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В Бишкеке в детском саду пропал ребенок. Его нашли милиционеры

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- Екатерина Улитина
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Шестилетнего Улана воспитатели упустили во время прогулки в детском саду, расположенном в микрорайоне Джал в Бишкеке. Малыш вышел со всеми на улицу и пропал.

Примерно в 16.50 родители мальчика обратились в милицию с просьбой помочь в поисках.

Как рассказали в ГУВД Бишкека, немедленно были приняты необходимые поисковые меры и проведены оперативно-розыскные мероприятия.

Примерно в 17:10 часов сотрудники милиции обнаружили потерявшегося А.У. в целости и сохранности на соседней улице. Он играл и прыгал на детском батуте, - сообщили в ГУВД Бишкека.

Милиционеры вернули беглеца родителям в целости и сохранности.


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URL: https://www.vb.kg/380001
Теги:
ГУВД, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок
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