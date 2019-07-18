Атамбаев намерен судиться с адвокатами Текебаева

Экс-президент Алмазбек Атамбаев направил жалобу в Бишкекский городской суд, не согласившись с решением о прекращении дела против юристов Омурбека Текебаева. Об этом VB.KG рассказала ответчица по этому делу Таалайгуль Токтакунова.

Отметим, речь идет о деле по защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева. Он требует у юристов 10 млн сомов.

- Он не согласен с решением суда прекратить дело и направил жалобу в Горсуд. Однако она подана с процессуальными нарушениями. Алмазбек Атамбаев не является стороной по этому делу и не может обжаловать решение, - сказала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, в 2017 году юристы Омурбека Текебаева, который в то время уже находился под стражей, Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз на пресс-конференции рассказали, что у арестованного политика есть доказательства, что груз на разбившемся в Дача-Су Боинге принадлежал семье Атамбаева. Генеральная прокуратура подала иск о защите чести и достоинства президента, потребовав с адвокатов 10 млн сомов в качестве компенсации.

Районный суд обязал адвокатов выплатить моральную компенсацию бывшему президенту. Однако Городской суд отменил это решение.