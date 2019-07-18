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Сооронбай Жээнбеков пожелал Ангеле Меркель крепкого здоровья

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 июля, поздравил Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с днём рождения.

В поздравительной телеграмме говорится:

"Вы вносите большой вклад в развитие и укрепление кыргызско-германского сотрудничества. Неоценим Ваш личный вклад в качестве опытного мирового лидера в обеспечение мира и процветания не только на европейском континенте, но и во всем мире.

Народ Кыргызстана до сегодняшнего дня с теплотой отмечают Ваш успешный визит в независимую, горную страну - Кыргызстан.

С большой теплотой вспоминаю нашу встречу в ходе моего недавнего визита в Германию. Выражаю надежду на то, что отношения между нашими странами и далее будут развиваться в конструктивном и дружественном ключе. Для этого созданы все условия и механизмы двустороннего взаимодействия".

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал Канцлеру Германии Ангеле Меркель крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на высоком государственном посту.


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URL: https://www.vb.kg/380010
Теги:
Германия, праздник, юбилей, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Ангела Меркель
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