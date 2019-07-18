ТЭЦ Бишкека под угрозой остановки

ТЭЦ Бишкека, по крайней мере, ее модернизированная часть, может прекратить функционировать после ухода китайских сотрудников, который сейчас, по контракту, обеспечивают работу нового оборудования. Так эксперт Максат Мамытканов считает, что власти республики должны обратить внимание на эту проблему и решить вопрос с китайской компанией, пока ситуация не вышла из под контроля.

- Директор ТЭЦ Андрей Воропаев под присягой в суде перечислил недостатки на новой части ТЭЦ Бишкека. Он честно предупреждает, что после ухода китайцев, новое оборудование, за которое придется заплатить полмиллиарда долларов, может остановиться и стать бесполезным. Власти должны обратить внимание на его слова, должны предпринять что-то, чтобы не допустить новой аварии. Во второй раз люди этого не простят ни президенту, ни правительству, - рассказал VB.KG Мамытканов.

Отметим, на этой неделе Андрей Воропаев, выступая в суде, перечислил основные технические проблемы, которые есть на модернизированной части ТЭЦ. По его словам, отсутствуют деталировка и проектные чертежи, нет грузоподъемных механизмов котельного цеха, все управление новыми блоками ТЭЦ осуществляется на китайском языке.

- По документом, китайская компания, действительно выполнила все условия договора. Они построили новые блоки, ввели их в эксплуатацию и течение двух лет обслуживали их вместе. Но все сделано таким образом, что местные специалисты не смогут ремонтировать и эксплуатировать это оборудование, - говорит Мамытканов.

Отметим, несколько дел о модернизации ТЭЦ Бишкека рассматриваются в районных судах Бишкека. На скамье подсудимых - бывшие высокопоставленные чиновники и руководители энергосектора, которые имели отношение к заключению договора с китайской компанией TBEA. Если верить обвинению, сделка с китайской компанией была заведомо невыгодной, однако руководство страны, вопреки интересов граждан, лоббировали именно этот договор. Поводом для начала расследования сделки стала авария на ТЭЦ в январе 2018 года. Тогда без света и тепла осталась большая часть Бишкека.

Модернизация ТЭЦ Бишкека обошлась в 386 млн долларов, вместе с процентами Кыргызстан должен Китаю около полмиллиарда долларов. На эти деньги удалось модернизировать около 30% ТЭЦ, остальная часть работает на прежнем оборудовании.