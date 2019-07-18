Госдолг КР. Как залатать опасную пробоину?

На сегодняшний день, по данным Минфина, общий объем государственного долга Кыргызстана составляет 4 млрд 453,86 млн долларов США или 311 млрд 102,22 млн сомов. Больше всего Кыргызстан должен Экспортно-импортному банку Китая – 1 млрд 703 млн долларов. Это 38,3 процента от всего объема госдолга.

Берешь чужие – отдаешь свои

На обслуживание госдолга в январе-апреле направлено 8 млрд 651 млн сомов. Из них 4 млрд 706 млн сомов - на выплату внешних кредитов, 3 млрд 944 млн сомов – внутренних.

Конечно, без кредитов Кыргызстан не только не сможет реализовывать важные инфраструктурные проекты, но и обеспечивать социальные потребности населения страны.

Основную часть полученных средств Кыргызстан вложил в дорожное строительство и обеспечение населения электроэнергией. Чуть меньшую - в поддержку бюджета. Остальные средства ушли на различные проекты, скажем, по судебной реформе.

Эксперты неустанно повторяют, что опасность для страны заключается не столько в огромной сумме кредитов, а в их нерациональном использовании и отсутствии четкой политики контроля за их распределением для всех ветвей власти.

Посыл, конечно, верный. Вот только на данный момент процентное соотношение доли госдолга страны к ВВП практически дошло до критической отметки. По данным Международного валютного фонда в этом году оно равно 56 процентам. Конечно, во многих странах эта цифра давно перешагнула 60-процентный рубикон. Например, уровень госдолга к ВВП в Японии - 238 процентов, у Греции -182, в Италии -132, в США – 105.

Однако чем больше кредитные обязательства страны, тем выше и выплаты по ним. В этом году на эти нужды в КР планируется направить 28 миллиардов 327 миллионов сомов. А через два года уже 36,5 миллиарда. Для скудного госбюджета страны сумма значительная. Следовательно, надо либо урезать расходы и убеждать граждан потуже затянуть пояса, либо брать новые займы.

Все под контролем

Отечественные эксперты уверяют, несмотря на высокие уровни задолженности, структура внешнего долга остается благоприятной. По словам независимого экономиста Урмата Карабаева, более 50 процентов нового внешнего долга выпущено с фиксированной процентной ставкой.

- Льготный характер долга с точки зрения процентных ставок и периодов отсрочек увеличивает шансы на его возможную реструктуризацию в случае возникновения необходимости. К тому же, за январь – май 2019 года наблюдается снижение внешних долгов перед 15 кредиторами. В том числе, пред основным - Эксимбанком Китая – минус 18 млн миллионов долларов США, - отметил VB.KG Карабаев.

Экономист напомнил, что внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга или процентов.

- Конечно, в настоящий момент проблема обслуживания государственного долга - одна из ключевых факторов макроэкономической стабильности в стране. От этого будет зависеть и бюджетная дееспособность Кыргызстана, состояние ее валютных резервов, следовательно, стабильность национальной валюты, уровень процентных ставок, инвестиционный климат. Таким образом, нынешний государственный займ - это завтрашние налоги, - подчеркивает Карабаев.

Реструктуризация - в помощь

Повышенный уровень внешнего долга характерен не только для Кыргызстана. Он является одним из самых высоких среди большинства стран Центральной Азии, в особенности с относительно низким ВВП на душу населения.

- Соотношение внешнего долга к ВВП в 2018 году было таково: Кыргызстан – 55 процентов, Таджикистан – 52,7 процента, Туркменистан – 30,9, Узбекистан – 19,2, Казахстан – 17,8 процента. Что касается Кыргызстана, то наибольшие риски для республики связаны с колебаниями курса валют, возможным неэффективным планированием и расходованием внешних заемных средств при реализации инвестиционных проектов. На конец 2018 года более 40 процента общего внешнего долга Кыргызстана принадлежало Экспортно-импортному банку Китая, который шел в основном на финансирование развития энергетического сектора, - пояснил Карабаев.