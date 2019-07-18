Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Суд по ТЭЦ: Адвокат Сапара Исакова попросил вызвать в суд Зилалиева

279  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 18 июля, в Свердловском районном суде продолжается судебное заседание по делу о модернизации ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба СДПК.

По данным партии, на заседании экс-премьер-министр КР Сапар Исаков пожаловался, что государственные средства массовой информации выдергивают из контекста слова свидетелей и делают из подсудимых мошенников.

"Я хотел бы сказать, что мы всегда являлись на следствие и никогда не уходили от допросов. Почему госорганы предпринимают такие шаги. Я хотел бы выразить протест действиям госорганами, это неправильно и нарушают наши права. Хочу заострить внимание, что в целом, выдергивается из контекста слова общих свидетельских показаний", - заявил Исаков.

Адвокат бывшего премьер-министра добавил, что данные материалы журналистов могут повлиять на мнения гособвиненения и судьи. В связи с этим, он попросил вызвать в качестве свидетелей экс-министра экономики Олега Панкратова и экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380016
Теги:
Олег Панкратов, Сапар Исаков, Дуйшенбек Зилалиев, суд, Бишкек, Кыргызстан, ТЭЦ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  