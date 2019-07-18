Суд по ТЭЦ: Адвокат Сапара Исакова попросил вызвать в суд Зилалиева

Сегодня, 18 июля, в Свердловском районном суде продолжается судебное заседание по делу о модернизации ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба СДПК.

По данным партии, на заседании экс-премьер-министр КР Сапар Исаков пожаловался, что государственные средства массовой информации выдергивают из контекста слова свидетелей и делают из подсудимых мошенников.

"Я хотел бы сказать, что мы всегда являлись на следствие и никогда не уходили от допросов. Почему госорганы предпринимают такие шаги. Я хотел бы выразить протест действиям госорганами, это неправильно и нарушают наши права. Хочу заострить внимание, что в целом, выдергивается из контекста слова общих свидетельских показаний", - заявил Исаков.

Адвокат бывшего премьер-министра добавил, что данные материалы журналистов могут повлиять на мнения гособвиненения и судьи. В связи с этим, он попросил вызвать в качестве свидетелей экс-министра экономики Олега Панкратова и экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.