Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке прошел чемпионат столицы по стрельбе из лука

157  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На стадионе "Трудовые резервы" состоялся первый чемпионат Бишкека по стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным мэрии, соревновались между собой 38 спортсменов из разных школ по стрельбе из лука. Спортсмены являются обладателями разных разрядов.

"Организаторами выступает управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек.

Среди мужчин тройку призеров замкнули Алманбет Суеркулов, Улукбек Курсаналиев и Азим Осмоналиев, среди женщин - Асель Шарбекова, Айтурган Маматкулова и Рустам кызы Аяна. Среди юниоров первенствовала Камила Жапарова, среди детей - Динар Бекболиева, среди новичков - Алсу Абдулаева", - говорится в сообщении мэрии столицы.

Поздравляем победителей и призёров с заслуженной победой и желаем и дальше достигать спортивных успехов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380017
Теги:
мэрия, спорт, стрельба, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  