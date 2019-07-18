В Бишкеке прошел чемпионат столицы по стрельбе из лука

На стадионе "Трудовые резервы" состоялся первый чемпионат Бишкека по стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным мэрии, соревновались между собой 38 спортсменов из разных школ по стрельбе из лука. Спортсмены являются обладателями разных разрядов.

"Организаторами выступает управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек.

Среди мужчин тройку призеров замкнули Алманбет Суеркулов, Улукбек Курсаналиев и Азим Осмоналиев, среди женщин - Асель Шарбекова, Айтурган Маматкулова и Рустам кызы Аяна. Среди юниоров первенствовала Камила Жапарова, среди детей - Динар Бекболиева, среди новичков - Алсу Абдулаева", - говорится в сообщении мэрии столицы.

Поздравляем победителей и призёров с заслуженной победой и желаем и дальше достигать спортивных успехов.