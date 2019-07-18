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Почему в Бишкеке необходимо повысить тарифы на воду? Пояснение мэрии

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- ВБ
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Необходимость в повышении тарифов возникла в связи с тем, что в последние годы ввиду демократичной тарифной политики в разы возросли убытки от основной деятельности ПЭУ "Бишкекводоканал": 2017 год – 94,2 млн сомов, 2018 год – 89,8 млн сомов. Об этом заявили в мэрии Бишкека.

По данным столичного муниципалитета, основным источником доходов предприятия являются тарифы на оказываемые услуги по водоснабжению и водоотведению. С момента последнего пересмотра тарифов выросли все статьи затрат, составляющие себестоимость услуг. А также подорожали материалы, реагенты для очистки воды и стоков, горюче-смазочные материалы, наряду с этим ежегодно растет инфляция и повышается курс валют.

"В связи с недостаточностью тарифов управление не может в последние годы полноценно осуществлять эксплуатацию и реабилитацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Основные фонды ветшают, десятки километров сетей, в том числе магистральные водоводы и канализационные коллекторы работают на пределе своих возможностей, 75% их них имеют износ 80-100 % и требуют срочной замены, ремонта или реконструкции. Высокая степень износа сетей и сооружений может привести к срыву водоснабжения и водоотведения, для восстановления которых потребуется вложение значительных финансовых и трудовых ресурсов, длительный период времени.

Сегодня тарифы для населения по водоснабжению утверждены в размере 5,38 сомов за 1000 литров чистой питьевой воды, когда как расчетная себестоимость 1000 литров воды составляет более 8-ми сомов! Тариф для населения приёма и очистки сточных вод утверждён в размере 1,20 сомов за 1000 литров очистки стоков, а расчетная себестоимость порядка 3-х сомов, что в разы ниже уровня тарифов в других городах и населенных пунктах нашей страны. К примеру, в приграничном с городом посёлке Лебединовка жители оплачивают 8,20 сомов, а бюджетные организации 21 сом за тот же объём получаемой воды!

По этой причине предприятие не в состоянии своевременно оплачивать налоги, поставщикам за поставленные материалы и оборудование, происходит сильная задержка и в выплате заработной плате сотрудникам организации. Так, по состоянию на 1 июня текущего года задолженность предприятия составляет 105,2 млн сомов, из них: перед поставщиками – 24,7 млн сомов, по налогам и отчислениям в соцфонд – 22,1 млн сомов, по выплате кредита ЕБРР в рамках проекта "Улучшение водоснабжения города Бишкек" - 44 млн сомов, по выплате кредита, предоставленного РСК Банком – 14,4 млн сомов.

В рамках государственных мероприятий, направленных на реформирование тарифов на питьевую воду, о которых говорил Президент КР Жээнбеков, предприятие "Бишкекводоканал" подготовило материалы по тарифам на оказываемые коммунальные услуги, которые согласованы с отделом по городу Бишкек и Чуйской области Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве КР.

Дорогие горожане! Все эти меры направлены на обеспечение столицы качественной питьевой водой, приема и очистки сточных вод, выполнения надлежащего и своевременного ремонта основных фондов, а также с целью улучшения финансового положения предприятия, сокращения убытков по всем видам деятельности", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/380019
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, тарифы, Бишкек, Кыргызстан
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